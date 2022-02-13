“Лизингодатель не готов рисковать самолетом”. Самолет SkyUp, летевший из Португалии в Киев, был вынужден сесть в Кишиневе

В пресс-службе пояснили, что 12 февраля владелец самолета, резидент Ирландии, сообщил SkyUp о немедленном запрете на влет самолета с бортовым номером URSQO в воздушное пространство Украины.

“Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев”, – говорится в сообщении.

В результате самолет приземлился в ближайшем к территории Украины аэропорту в Кишиневе (Молдова) .

В SkyUp добавили, что организовали трансфер для 175 пассажиров из Кишинева в Киев и снабдили всех пассажиров питанием.

Команда поблагодарила за поддержку посольство Украины в Молдове.

На борту самолета была Ольга Руднева, исполнительный директор Фонда Елены Пинчук. Об этой ситуации она рассказала в Stories в Instagram. По ее словам, пассажирам сообщили о том, что борт сядет в Кишиневе, за два часа до запланированной посадки в Борисполе.

“Сообщили, что лизингодатель борта не готов рисковать самолетом и потому он не разрешает залетать в воздушное пространство Украины. Посадили в Кишиневе, отсюда автобусами в Киев когда-нибудь. При этом булки раздали”, – рассказала Руднева.

Скриншот: rudnieva_olga / Instagram

23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину график своих ночных авиарейсов в Киев изменила немецкая авиакомпания Lufthansa.

24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

12 февраля нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении прекратить полеты в Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

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