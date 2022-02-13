Остается стройной, не отказываясь от ежедневного десерта: что ест герцогиня Меган Маркл

Меган Маркл известна как актриса, ставшая герцогиней, после того как вышла замуж за принца Гарри. Однако мало кто знает о том, что она является самым настоящим гурманом. Герцогиня откровенно рассказала о своей любви к еде, кулинарии и здоровому образу жизни.

С 2014 по 2017 годы Меган Маркл вела собственный популярный блог о стиле жизни. Этот блог был для истинных гурманов, которые жаждали вкусной пищи, моды, путешествий и красоты.

Публиковались сообщения на самые разные темы: от питания, которое для себя на каждый день выбирает Меган, и интервью с поварами до рассказов о бодипозитиве и медитации.

Вот несколько пищевых привычек герцогини, благодаря которым она остается стройной и красивой.

Завтрак

В период своей актерской карьеры Меган всегда начинала свой день со стакана теплой воды с соком лимона. Это популярный напиток, который помогает улучшить состояние кожи благодаря витамину С, содержащемуся в лимонах. Кроме того, этот напиток способствует нормальному пищеварению.

Герцогиня также любит есть по утрам овсяные хлопья. Она ест овсянку вместе с соевым или миндальным молоком, сиропом агавы и бананами.

Обед

В течение дня Меган Маркл предпочитает придерживаться растительной пищи, именно поэтому, именно такие продукты она выбирает на обед.

На протяжении рабочей недели герцогиня выбирает для себя именно веганские или вегетарианские блюда, а на выходных позволяет себе немного расслабиться.

Меган любит есть тосты с авокадо. Это помогает ей насытиться витаминами, полезными жирами и клетчаткой. Для получения белка она сверху кладет яйцо-пашот.

Также герцогиня рассказала о том, что она любит киноа с приправами. Она ест эту кашу в качестве гарнира и добавляет в салаты.

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Когда Меган не ест растительную пищу, она предпочитает рыбные тако с жареной белой рыбой с луком и перцем. Она призналась в том, что это одно из самых любимых блюд, которое она ела еще с детства.

Закуска

Будучи занятой мамой двух детей, Меган следит за своими перекусами в течение дня. Она выбирает продукты, которые повышают уровень энергии.

Некоторые из ее любимых блюд – хумус с морковью, чипсы из капусты, яблоки с миндальным маслом, пудинг из семян чиа, который по ее словам она готовит еженедельно.

Семена чиа богаты полезными антиоксидантами, которые помогают снизить давление, а клетчатка понижает уровень холестерина.

Кроме того, чтобы не чувствовать вялость во второй половине дня, герцогиня готовит сок из шпината, капустой, лимоном, яблоком и имбирем.

Ужин

Несмотря на то что меган питается в основном растительной пищей, однако на ужин она может позволить себе жареного цыпленка.

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Герцогиня рассказала о том, что нет ничего более вкусного, чем идеально жареная курица. Кроме того, это блюдо имеет для нее сентиментальное значение, так как они готовили птицу вместе с принцем Гарри, когда он сделал ей предложение.

Также на ужин Меган любит готовить жаркое в горшочке или же таджин из баранины.

Десерт

Меган Маркл рассказала о важности баланса, когда дело доходит до ее привычек в еде. Она любит домашний банановый хлеб. Пока что она держит рецепт блюда в секрете, однако два ингредиента были раскрыты. Это шоколадная стружка и имбирь. Этот десерт является самым настоящим хитом и любимым блюдом семьи.

Во время королевского тура принца Гарри по Австралии в 2018 году герцогиня испекла банановый хлеб для владельцев семейной фермы, которую они посетили в Даббо, Новый Южный Уэльс. Этот десерт разошелся довольно быстро.

Меган Маркл говорит о том, что, несмотря на всю свою диету, она никогда не откажет себе в удовольствие скушать вкусный и оригинальный десерт.

Такое питание позволяет ей вкусно кушать и при этом поддерживать себя в форме и иметь красивую фигуру.