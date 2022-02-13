Мнение: Массивная атака

“Прививки тут ни причем”. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский изначально не мог полностью защитить себя от заражения ковидом даже с помощью восьми прививок, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

“Грубо говоря, могу привести такой пример — если прямо в лицо человека обкашлять или обчихать, и он будет в этом облаке из вирусного аэрозоля достаточно долго находиться, никакая иммунная система не сможет отразить такую массивную атаку. Человек неминуемо заразится, какую прививку он бы не делал, как часто бы ее не делал и какой уровень антител бы у него не был. Вот и с уважаемым нашим политиком-тяжеловесом такая история”, — объяснил изданию Popcake специалист причину заражения Жириновского “омикрон”-штаммом, несмотря на многократную вакцинацию.

Задача обслуживающего персонала теперь однозначна: оправдывать действия убийц, нажившихся на созданной ими панике. Ложь вылезла отовсюду, как вата из драного собаками матраса, и ее теперь старательно запихивают обратно.

Аргументы «аллерголога-иммунолога» выглядят полным идиотизмом. Если иммунитет — это условный противогаз, то совершенно неважно, человек в противогазе попал в слабозараженную местность или действует в облаке VX-аэрозоля. Противогаз или защищает, или не защищает. Это триггер, работающий по принципу «да или нет». Если вместо противогаза человеку дали марлевую повязку и послали его ликвидировать аварию на химическом производстве, а он возьми и помри, то не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять — проблема в повязке.

Вакцина, сляпанная на коленке за пару недель, не прошедшая никаких стандартных процедур и исследований, не защищающая ни от чего, вакциной называться не может по определению. С тем же успехом можно было человеку налить стакан водки (кстати, вполне возможно, больше пользы). Любой, кто выражает сомнения в такой «вакцине», автоматически объявляется дремучим невежей. Людей насильно загоняли под иглу, вгоняя их в дикий стресс, отбросив все ранее действовавшие и работающие методы профилактики и лечения. Убили окончательно здравоохранение. Фальсифицировали статистику.

И что они хотели получить на выходе? И главное — а на что они вообще рассчитывали? Поэтому только и остается, что лгать еще больше, еще сильнее и еще абсурднее.

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