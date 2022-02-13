 

Ляйсан Утяшева ответила на вопрос о блефаропластике

13.02.2022, 12:04, Разное
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Известная российская телеведущая Ляйсан Утяшева раскрыла секрет своего макияжа и честно призналась поклонникам, делала ли она блефаропластику.
У звездной супруги шоумена Павла Воли ярко выраженные черты восточной внешности, в частности, об этом говорят миндалевидные глаза и тяжелые веки. Однако недавно поклонники обратили внимание на то, что у Утяшевой взгляд стал более распахнутым, а это может свидетельствовать об операционном вмешательстве – блефаропластике.

В своем блоге знаменитость заверила поклонников, что пластику не делала, а секрет изменившегося внешнего вида заключается в особенном макияже и косметических процедурах. Утяшева подчеркнула: ей этого пока более чем достаточно.

Звезда посоветовала подписчицам корректировать форму века с помощью приема ее визажиста: более светлые тени нужно наносить в центр подвижного века, а темными подчеркивать рельеф. Также стоит помнить о пышности ресниц – они помогут визуально округлить веко, вытянув его, отмечает Утяшева.

В комментариях поклонники осыпали телеведущую комплиментами и поблагодарили за советы красоты.

Источник: 7days.ru



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