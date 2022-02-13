Татьяна Тотьмянина смело дала отпор за соотечественницу: “Я – Камила!”

Известная российская фигуристка Татьяна Тотьмянина разместила на личной странице в Instagram публикацию, в рамках которой смело отреагировала на хейтинг британского журналиста в адрес её соотечественницы Камилы Валиевой. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.

На фотографии, опубликованной в микроблоге, Татьяна Тотьмянина сфотографирована крупным планом, облаченной в черную спортивную куртку с накинутым на голову капюшоном. Такой look был выбран чемпионкой Олимпийских игр 2006 года в знак солидарности с российской фигуристкой Камилой Валиевой, недавно попытавшейся подобным образом отгородиться от агрессивного поведения иностранной прессы. Откровения, которыми хозяйка аккаунта сопроводила изображение, были полны искреннего возмущения, направленного на откровенный хейтинг СМИ: спортсменка призвала всех своих подписчиков, в знак протеста, выкладывать свои фото в капюшонах, чтобы оказать поддержку соотечественнице.

“Я – Камила! Daily Mail, задавайте вопросы мне! Давайте не дадим в обиду нашу. Пусть они задают вопросы нам!” – эмоционально резюмировала Татьяна Тотьмянина.

Изображение взято с: [email protected]

Причиной столь смелой публикации олимпийской чемпионки стал недавно разгоревшийся на днях скандал вокруг Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. После того, как была официально подтверждена информация о положительном результате допинг-теста 15-летней фигуристки, многие иностранные СМИ начали оказывать колоссальное давление на неё.

В частности, после одной из тренировок журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Саммараи буквально обрушился на юную спортсменку со словами: “Ты чистая? Ты принимала допинг?”. К слову, затем последний не преминул возможностью похвастаться своим “подвигом” в личном Twitter. Валиевой же ничего не оставалось, как “закрыться” от подобных нападок, надев на голову капюшон, чтобы не эпатировать общественность.

Публикация Татьяны Тотьмяниной стала поводом для демонстрации фолловерами огромной поддержки, которую они оказали как хозяйке аккаунта, так и российской представительнице на пекинской олимпиаде. Многочисленные подписчики единодушно отметили талант и недюжинные спортивные данные Камилы Валиевой и пообещали не дать её в обиду никому. Примечательно, что свои солидарные комментарии в публикации Тотьмяниной оставили не только соотечественники, но и представители других стран.