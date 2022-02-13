Любовь Толкалина заявила, что Евгения Брик ушла из жизни талантливо

Любовь Толкалина не может до сих пор поверить в смерть Евгении Брик. Она рассказала, что никто не знал о тяжелой болезни коллеги.

Актриса отмечает, что сразу не поняла информацию о трагической смерти Евгении Брик. Сначала она подумала, что у коллеги именины и издания стали поздравлять ее с праздником. Позже Любовь Толкалина вспомнила, что праздник отмечали в прошлом году. Дальше увидела слово «умерла» и поняла, что произошло на самом деле.

В своем блоге в Instagram Любовь Толкалина написала, что Евгения Брик ушла талантливо, в самом расцвете сил. «Красивая Женя. Теперь у смерти ее лицо. Не налюбуешься, какое красивое».

Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни 10 февраля в возрасте 40 лет. В то время она находилась в Лос-Анджелесе. Из источников есть данные, что актриса боролась с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной смерти. Дата и место похорон не были обнародованы.

Источник: www.starhit.ru