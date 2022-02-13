 

Любовь Толкалина заявила, что Евгения Брик ушла из жизни талантливо

13.02.2022, 12:04, Разное
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Любовь Толкалина не может до сих пор поверить в смерть Евгении Брик. Она рассказала, что никто не знал о тяжелой болезни коллеги.
Актриса отмечает, что сразу не поняла информацию о трагической смерти Евгении Брик. Сначала она подумала, что у коллеги именины и издания стали поздравлять ее с праздником. Позже Любовь Толкалина вспомнила, что праздник отмечали в прошлом году. Дальше увидела слово «умерла» и поняла, что произошло на самом деле.

В своем блоге в Instagram Любовь Толкалина написала, что Евгения Брик ушла талантливо, в самом расцвете сил. «Красивая Женя. Теперь у смерти ее лицо. Не налюбуешься, какое красивое».

Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни 10 февраля в возрасте 40 лет. В то время она находилась в Лос-Анджелесе. Из источников есть данные, что актриса боролась с онкологическим заболеванием, которое и стало причиной смерти. Дата и место похорон не были обнародованы.

Источник: www.starhit.ru



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