Мужчины устроили стрельбу в московском баре

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13.02.2022, 11:50, Новости дня
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Московский бар Rock’n’Roll прокомментировал инцидент со стрельбой уроженцев Кавказа, не прошедших фейсконтроль, отметив, что мужчину проникли в бар и открыли стрельбу по имуществу заведения.

По словам администрации, группа неизвестных людей предприняла попытку зайти в бар ночью во вторник, 8 февраля. «Наши сотрудники действуют согласно инструкциям и не допускают посетителей, которые могли бы помешать отдыху остальных гостей. Толпа мужчин показалась подозрительной своим поведением, тем более что в этот вечер не проходили спортивные матчи, чтобы мужчин можно было принять за активных болельщиков, которые пришли отметить победу любимой команды», – отметили в баре, пишет «Мослента».

В заведении рассказали, что толпа нарушителей порядка помешала работе охраны и проникла в бар. Внутри помещения молодые люди вели себя шумно, напугав остальных посетителей. Через десять минут группа самоустранилась из бара.

«Сейчас по инциденту ведется следствие. Все видеозаписи изъяты. Администрация бара предоставила правоохранительным органам всю информацию и активно сотрудничает. После инцидента охрана в баре усилена, введены дополнительные меры безопасности», – заключил источник.

Напомним, что выходцы из Чечни устроили стрельбу в Rock’n’Roll. Один из кавказцев открыл стрельбу в воздух и по имуществу бара. После пяти выстрелов компания разбежалась.

Ранее в Москве произошел конфликт между пятью мужчинами, он закончился стрельбой; открывший огонь мужчина сбежал на такси.



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