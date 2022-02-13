Мнения: Куда РФ спрятала 100 тыс. солдат на границе с Украиной

«Россия сконцентрировала на границе с Украиной 100-тысячную группировку и вот-вот готовится начать широкомасштабное вторжение в соседнюю страну. Вторжение начнется, возможно, уже завтра, может на следующей неделе, в крайнем случае в конце месяца или в начале следующего»… Именно так, даже без прилагательного «приблизительно», ежедневно звучат новостные, и что особенно показательно, официально-должностные заявления из Вашингтона и стран-сателлитов США.

«Россия сконцентрировала на границе с Украиной 100-тысячную группировку и вот-вот готовится начать широкомасштабное вторжение в соседнюю страну. Вторжение начнется, возможно, уже завтра, может на следующей неделе, в крайнем случае в конце месяца или в начале следующего»… Именно так, даже без прилагательного «приблизительно», ежедневно звучат новостные, и что особенно показательно, официально-должностные заявления из Вашингтона и стран-сателлитов США.

Ситуация особенно идиотская, если учитывать, что первые сообщения «о неминуемом вторжении» РФ на Украину появились в начале ноября прошлого года. В дальнейшем интенсивность только возрастала, а с нового года переросла в театрально-постановочные флешмобы. Сначала публиковались подробные «карты вторжения», затем появились списки «оккупационного правительства», трогательные легенды о создании «концентрационных лагерей для нелояльных украинцев» и, наконец, последовала «эвакуация посольств» из Киева. Эвакуация оказалась тоже специфической. Они как бы «эвакуировались», но при этом продолжают работать в штатном режиме.

Оставим в стороне политическую часть вопроса, а именно, какие задачи решила бы Россия, надумав захватить часть или даже всю Украину. Интересно число «100 тысяч военных на границе с Украиной».

Разумеется, эта численность не подтверждена вообще ничем. Если следует заявление о «концентрации войск» в точке Б, то эти войска по логике должны были убыть из точки А. Особенно, когда на Западе постоянно ссылаются «на данные разведки». Доказательно это должно выглядеть приблизительно так: такая-то бригада из Улан-Удэ прибыла в такой-то район Ростовской области, а такой-то полк из-под Ижевска передислоцирован в Белгородскую область.

Но западный политикум и СМИ не заморачиваются подобными доказательствами. Самым громким «доказательством» с претензией на конкретность была историей с концентрацией военной техники под Ельней. В начале декабря прошлого года американское издание Politico показало «сенсационные снимки» скопления военной техники «на границе с Украиной». Потом, правда, вышел конфуз. Американским журналистам пояснили, что Ельня находится в Смоленской области, которая даже не приграничная с Украиной. А расстояние от Ельни до границы с Украиной почти 400 километров. Даже у Джейн Псаки, которая одна на всю планету знает, где находится «Белорусское море», подобное расстояние может вызвать некие сомнения.

С тех пор даже такая «конкретика» прекратилась. Западные СМИ стали ограничиваться кадрами с военной техникой на железных дорогах РФ и просто военными колоннами. Если где-то перевозят танки или едут военные грузовики, то ясен пень, едут они исключительно к границе Украины. А куда ж еще? И, тем не менее, РФ действительно наращивает военное строительство. И не только на украинском направлении. Оставаясь ключевым геополитическим игроком на международной арене, РФ свою исключительность в первую и в главную очередь утверждает через наличие мощной армии. Вооруженные силы РФ – это базовый фактор влияния нашей страны в мире.

После крымских событий РФ кратно увеличила инфраструктуру военного строительства. Открываются новые военные городки, новые базы в Арктике, на Курилах и Камчатке, формируются или воссоздаются общевойсковые армии и дивизии. Если мы говорим конкретно о приграничных областях с Украиной, то за последние 5 лет там появились три новые мотострелковые дивизии – 144-я в Брянской, 3-я в Белгородской и 150-я в Ростовской области. Всего же в Южном военном округе за последние 8 лет были сформированы 13 новых дивизий и бригад. При этом подобный процесс происходит во всех военных округах, а приоритет в создании новых подразделений отдан даже не Южному, а Западному военному округу.

Создание новых подразделений и места их постоянной дислокации – это не какая-то военная тайна. Об этом регулярно сообщают представители Минобороны РФ. «В Богучаре (Воронежская область) будет построен новый военный городок». Сообщение от 2016 года. «В поселке Каменское (Ленинградская область) введены шесть объектов нового городка». Сообщение от того же 2016 года. «В Вилючинске (Камчатка) сданы новые объекты причального фронта». 2017 год. «На мысе Шмидта (Чукотка) планируется сдать более 30 новых объектов военной и социальной инфраструктуры». 2017 год. И таких объектов, как и сообщений, сотни. Всё в открытом доступе.

Поэтому, не совсем понятно, о какой «100-тысячной группировке у границы с Украиной» вообще идет речь. Протяженность российско-украинской границы 3 тысячи километров – это огромное расстояние. Общая площадь приграничных областей – Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской составляет 245 тыс. кв. км. – это чуть меньше половины площади всей Украины. К тому же Украина откровенно враждебная РФ страна, о чем в Киеве заявляют доктринально. И плюс фактор Донбасса – активного военного конфликта непосредственно на границе с РФ. Учитывая все эти факторы – огромная площадь, враждебность соседнего государства и зона военного конфликта – наличие существенного воинского контингента РФ в приграничных регионах и обоснована, и логична.

Все случаи в новейшей истории, когда РФ где-то появляется с вооруженными силами, западные разведки неизменно просыпали. Вплоть до февраля 2014 года на Западе не было ни одного публичного предостережения, что РФ намерена присоединить Крым. А когда операция по возвращению полуострова началась, коллективный Запад недоуменно молчал. Точно так же Запад проспал появление воинского контингента РФ в Сирии, отреагировав только когда российские войска там появились по факту. И это при том, что Сирия расположена в Средиземноморье, которое практически полностью контролируется НАТО и скрытно перевести туда даже пару военных самолетов – не самая простая задача.

Запад точно так же проворонил недавнее стремительное появление сил ОДКБ (по сути, ВС России) в Казахстане. Токаев запросил помощь вечером 5 января, а уже 7 января первые соединения ВДВ РФ появились в Алма-Ате. И на Западе опять не успели отреагировать.

Поэтому, если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как РФ проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом.

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