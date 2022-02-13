 

Рианна раскрыла подробности своей беременности

13.02.2022, 11:46, Разное
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В последние недели к певице Рианне повышенное внимание. Причин тому две: интересное положение девушки – в этом году 33-летняя певица станет мамой в первый раз, и смелые образы, которые будущая мама выбирает для выходов в свет. На вечеринке Fendy Beauty Brends, куда РиРи пришла вместе о своим возлюбленным рэпером A$AP Rocky, она оказалась откровенна не только в плане наряда. В разговоре с изданием People Рианна впервые рассказала, как чувствует себя во время беременности и почему не считает нужным прятать растущий живот.

Мне нравится, что не надо беспокоится о том, чтобы прикрывать живот. Если я себя чувствую немного пухленькой, это похоже на что угодно! Но это ребенок! – приводит издание слова РиРи.

 

Рианна также объяснила, что мода помогает ей чувствовать себя наиболее уверенно в эти дни. 

Прямо сейчас, будучи беременной, в некоторые дни я просто чувствую себя как: “Фу, я просто хочу лежать здесь, на этом диване весь день”. Но когда  наносишь немного косметики лицо и красишь губы помадой, моментально преображаешься, – поделилась она.

 

Что же касается смелых нарядов, Рианна прокомментировала свой выбор так:

Когда ты хорошо выглядишь, ты хорошо себя чувствуешь. Я слышала это утверждение очень давно, но это правда работает. Это действительно может поднять тебя с дивана и заставить почувствовать себя “плохой девчонкой”.

Напомним, впервые о беременности Рианны заговорили в ноябре, когда ей присудили звание национального героя Барбадоса. На церемонии певица появилась в облегающем платье, которое подчеркивало ее живот. Последние два месяца пара часто попадала в объективы папарацци, причем Рианна на кадрах была исключительно в мешковатых одеждах. А в конце января РиРи и A$AP Rocky официально подтвердили эти догадки. Издание People опубликовало кадры, снятые звездным фотографом Майлзом Диггзи, на которых влюбленные идут по заснеженной улице. При этом у РиРи оголен округлившийся живот.

 



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