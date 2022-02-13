Кулеба подтвердил, что отключение России от SWIFT не вошло в санкционный пакет ЕС и США против РФ

“SWIFT на сегодняшний день не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России, а результат внутренних процессов в Евросоюзе, где некоторые страны не готовы были поступиться собственными интересами в связи с потенциальным отключением SWIFT. Будь он в этом пакете, это была бы атомная бомба, но даже без SWIFT санкционный список остается очень мощной бомбой экономического влияния на РФ”, – пояснил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что санкции все равно будут “очень болезненными” для России и нанесут непоправимый ущерб ее экономике.

Кулеба также заявил, что Украина готова к любому сценарию развития событий. По его словам, “это не преувеличение, это вывод, который я делаю на основе полноты данных, которые есть в моем распоряжении”.

Агентство Bloomberg писало 8 февраля, что некоторые страны ЕС выступают против отключения России от SWIFT, 12 февраля агентство Reuters сообщило, что обсуждение этого вопроса завершено, и отключение России от SWIFT в санкционный пакет не войдет. Предполагается, что санкции будут нацелены на крупные российские банки, в частности на поддерживаемые государством ВТБ и “Сбербанк”, и на контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов.

Контекст:

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные трансакции без SWIFT невозможны.

В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике “обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада”, поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил введением против РФ санкций, “от которых США раньше воздерживались”, в случае новой агрессии против Украины. Среди возможных санкций американские СМИ, в частности CNN, называют отключение России от SWIFT. В Госдепе США подтвердили, что рассматривают такую возможность.

В Европарламенте заявляли, что “ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT”, еще в сентябре. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой призвал в следующем пакете санкций отключить РФ от системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Немецкое издание Handelsblatt 17 января 2022 года сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что США и ЕС передумали отключать российские банки от SWIFT, но готовят другие экономические санкции против крупных финучреждений РФ (источники Reuters в Белом доме опровергали это). В Белом доме заявили, что США не отказываются от идеи отключить РФ от SWIFT в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

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