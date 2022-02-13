 

В кафе в Донецкой области произошла стрельба, есть погибшие и раненые – полиция

13.02.2022, 11:38, Новости дня
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“В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между посетителями неизвестные начали стрелять из оружия. […] Предварительная информация о пострадавших: один человек погиб на месте, еще один – в больнице, а двоих с ранениями госпитализировали”, – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили, что после инцидента задержали двух мужчин, у них “изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие”.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по статьям Уголовного кодекса Украины о преднамеренном убийстве двух или более лиц по хулиганским мотивам, покушении на умышленное убийство и хулиганстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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