 

Около 200 рыбаков дрейфовали на отколовшейся льдине по Днепру в Черкасской области

13.02.2022, 11:38, Новости дня
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Позвонивший в службу спасения рыбак рассказал, что происшествие случилось на траверсе насосной станции, льдина дрейфует в направлении Полтавской области.

На место происшествия отправились дежурные спасатели, водолазы и водный патруль полиции.

“Двумя рыболовными баркасами к берегу было доставлено около 70 человек, также около 100 человек самостоятельно пешком добрались до берега”, – говорится в сообщении.

Пострадавших нет, к медицинским работникам за помощью никто не обращался, добавили в ГСЧС.

Спасатели напомнили, что нельзя выходить на лед, когда нет устойчивых морозов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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