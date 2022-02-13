 

«Такие единороссы портят нам все»

13.02.2022, 11:30, Разное
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Делимханов позвонил столичному депутату Закускину, напавшему на продавщицу из Чечни у московской мечети.

Депутат Госдумы Адам Делимханов позвонил главе Мещанского района Москвы Александру Закускину, который в минувший четверг напал на уроженку Чечни Салиму Юсупхадживу, продававшую колбасу и лепешки неподалеку от московской соборной мечети. Видеозапись разговора опубликовал портал «Чечня сегодня».

«Как вас назвать, не знаю — кроме урода. Пожилая женщина, вы ей в глаза брызгаете баллончиком. […] Вы думаете, вам это так оставят? Кто бы она ни была, так не поступают. Такие единороссы портят нам все, вы не соответствуете этой партии. За это нужно будет отвечать. Я не считаю вас мужчиной»,

— пояснил он.

По итогам беседы Закускин признал, что «переборщил» и пообещал Делимханову извиниться перед Юсупхадживой.

Инцидент на улице Щепкина близ мечети произошел в прошлый четверг. По словам районной активистки Елены Аручиди, Закускин подошел к 69-летней Юсупхадживой и начал грозить ей депортацией за незаконную торговлю. Когда гражданка показала ему российский паспорт, гражданин распылил ей в глаза перцовый баллончик. Врачи зафиксировали у Юсупхадживой ожог коньюктивы и роговицы I степени.

Источник: Новая газета



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