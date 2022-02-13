 

Мнение: Агрессивные переговоры

13.02.2022, 11:24, Разное
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Несмотря на относительно скупые комментарии относительно вчерашнего разговора Путина и Байдена, их достаточно, чтобы примерно понять структуру разговора. Всё по науке: Байден предупредил, что вторжение вызовет крайне жесткий ответ и предложил перейти к дипломатии.

Ультиматум Путина был отвергнут, и к нему Штаты возвращаться не намерены. Любые требования Кремля вернуться к трем ключевым пунктам этого ультиматума и заново его обсудить встречают один и тот же ответ: мы вам уже все сказали и всё ответили. Тема закрыта. А значит, Байден предлагает дипломатию по совершенно другим вопросам, которые Кремль ранее не затрагивал. Как говорил Энекин Скайуокер: «агрессивные переговоры».

По сути, Путина ставят перед выбором: либо переговоры на условиях, которые продиктовал Байден, либо вы вторгнетесь на территорию Украины, даже если для вас самих это будет новостью. С соответствующими последствиями. Интересно, что в сложившихся обстоятельствах это действительно выход, так как Кремль находится вообще в глухом тупике, из которого он выбраться не в состоянии.

Это и есть политика для взрослых — поставить партнера перед сплошной стеной, а затем предложить ему пройти в неприметную щелочку. В политике подавляющее число подобных решений и комбинаций создается не проектными действиями, а используя ошибки противника. Иначе говоря: Байден не создавал эту ситуацию, а воспользовался той дичью, которую Путин устроил в полной уверенности в своей безнаказанности.

Кремлевские рассчитывали, что им сойдёт с рук в очередной раз провернуть демонстрацию силовой угрозы. Как это было и ранее. А их взяли «на слабо» – к чему они были совершенно не готовы, а потому начали импровизировать, что с их куриным интеллектом совершенно противопоказано. Вот и доимпровизировались.

Источник: Эль Мюрид



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