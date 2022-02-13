 

На Украине прокомментировали информацию о запрете на въезд для россиян

13.02.2022, 11:02, Новости дня
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Информация о запрете на въезд на Украину граждан РФ является слухами, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.

«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», – сказал он украинскому изданию «Телеграф».

При этом Демченко подтвердил, что десятки иностранных граждан получают отказ на въезд в страну по разным причинам. Иногда среди приезжающих есть и россияне, которым надо выполнять условия для въезда в страну в общем порядке.

Ранее о том, что россиян перестали пропускать на Украину, сообщил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. «Страна.ua» уточнила, что исключение делают лишь для тех, у кого на руках есть справка о смерти близких родственников.

Госпогранслужбы Украины сообщила, что около 7 тыс. россиян не пропустили на территорию Украины в 2021 году, что в 2,5 раза больше, чем в 2020-м. 



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