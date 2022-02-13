В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации

Отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

«Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ – это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, и военная опасность здесь ни при чем. Это подготовка какой-то масштабной провокации», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, представители США в СММ ОБСЕ уже собрали вещи, но пока не покинули Украину, их отъезд будет означать, что Киев готов к провокации в Донбассе.

В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев связал с возможными провокациями в Донбассе появляющиеся на Западе даты «российского вторжения» на Украину.