 

В Украине за сутки сделали 36 тыс. прививок от коронавируса, меньше всего – в Волынской области

13.02.2022, 10:46, Новости дня
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“За сутки 12 февраля в Украине […] 36 453 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 10 363 человека, вторую дозу – 16 369 человек, дополнительную дозу получили 300 человек, бустерную дозу – 9421 человек”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в субботу прививки от COVID-19 делали в стране 542 мобильные бригады по иммунизации, 2530 пунктов и 433 центра вакцинации.

“С начала вакцинальной кампании привито 15 572 036 человек, из них получили первую дозу – 15 572 034 человека, получили две дозы – 14 949 233 человека, получили дополнительную дозу – 23 653 человека, бустерную дозу – 563 038 человек. В общей сложности сделано 31 107 958 прививок”, – рассказали в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/314864354001121

По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, больше всего прививок от коронавируса сделали 12 февраля в Киеве (4202), меньше всего – в Волынской области (495).

11 февраля в Украине сделали 74 тыс. прививок от COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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