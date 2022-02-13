 

Киркоров “опустошил” модные бутики Майами, готовясь к новому сезону шоу “Маска”

13.02.2022, 10:28, Разное
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В преддверии третьего сезона телешоу «Маска» звезда эстрады Филипп Киркоров, находясь на отдыхе, раскупил все броские и эксцентричные наряды в бутиках Майами. Свой поступок он объяснил тем, что хочет поразить коллег по шоу, среди которых телеведущая Регина Тодоренко, певица Валерия, шоумен Тимур Родригес, к которым с недавнего времени присоединился комик Тимур Батрутдинов.
В этот раз Киркоров намерен показать себя во всей красе, рассматривая шоу скорее как личный «подиум». Также певец рассказал, что он запустил собственную линейку лимитированных масок, поскольку пандемия всё еще не спешит заканчиваться.

Премьерный выпуск нового сезона телешоу «Маска» покажут уже сегодня в 20:10. Участвовать в вокальной борьбе в этот раз будут также четырнадцать секретных участников, среди которых могут быть блогеры, спортсмены, телеведущие, певцы и другие артисты.

Источник: www.ntv.ru



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