Диетолог рассказала, как избежать авитаминоза

Нехватка витаминов негативно влияет на состояние человека. Появляются тревожность и раздражительность, рассеянность и забывчивость, ухудшается состояние волос и кожи, может развиться депрессия и бессонница.

Чтобы избежать всех этих неприятных последствий авитаминоза, особенно в весенний период или после перенесенного коронавируса, врач-диетолог Елена Соломатина советует включить в рацион больше зелени и овощей.

Прежде всего, организму необходимы витамины С и D, а также группы В. Витамин С в избытке содержится в отваре шиповника и квашеной капусте, D – в печени трески, жирной рыбе, яичных желтках, В – в крупах, цельнозерновом хлебе и мясе.

Со временем в организме становится меньше коэнзима Q10, пополнить его запасы можно, употребляя в пищу сердца – куриные, бычьи. Также диетолог посоветовала включить в рацион морскую капусту (она богата йодом), семечки и орехи (чтобы устранить нехватку магния) и печень, которая содержит необходимый организму цинк. Запивать завтрак или ужин врач советует какао или зеленым чаем.

Что касается витаминов в виде таблеток, по мнению диетолога, не все поливитаминные комплексы хорошо усваиваются, а потому предпочтение при авитаминозе лучше все-таки отдать продуктам.

Источник: lenta.ru