 

Диетолог рассказала, как избежать авитаминоза

13.02.2022, 10:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нехватка витаминов негативно влияет на состояние человека. Появляются тревожность и раздражительность, рассеянность и забывчивость, ухудшается состояние волос и кожи, может развиться депрессия и бессонница.
Чтобы избежать всех этих неприятных последствий авитаминоза, особенно в весенний период или после перенесенного коронавируса, врач-диетолог Елена Соломатина советует включить в рацион больше зелени и овощей.

Прежде всего, организму необходимы витамины С и D, а также группы В. Витамин С в избытке содержится в отваре шиповника и квашеной капусте, D – в печени трески, жирной рыбе, яичных желтках, В – в крупах, цельнозерновом хлебе и мясе.

Со временем в организме становится меньше коэнзима Q10, пополнить его запасы можно, употребляя в пищу сердца – куриные, бычьи. Также диетолог посоветовала включить в рацион морскую капусту (она богата йодом), семечки и орехи (чтобы устранить нехватку магния) и печень, которая содержит необходимый организму цинк. Запивать завтрак или ужин врач советует какао или зеленым чаем.

Что касается витаминов в виде таблеток, по мнению диетолога, не все поливитаминные комплексы хорошо усваиваются, а потому предпочтение при авитаминозе лучше все-таки отдать продуктам.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Что должно быть в летнем гардеробе каждой полной женщины: 4 стильные вещи

17.07 / Парламентские амбиции: сможет ли партия Прилепина попасть в Думу

08.02 / Актриса Мария Порошина радикально сменила имидж

05.10 / Ученые доказали влияние кровяных сгустков на длительность течения COVID-19

16.06 / Русские народные сказки в 200 км от столицы

28.02 / Мнение: Нефункционал

17.05 / Уральского вице-губернатора похитили неизвестные и заставили его принять в дар шесть квартир и внедорожник

03.09 / Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн

31.03 / Доктор Мясников предупредил о вреде популярного в РФ жаропонижающего для детей

12.08 / Поклонники обеспокоены измученным внешним видом Екатерины Гусевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика