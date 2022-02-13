Певец Юлиан рассказал, как бывшая жена не хотела от него рожать

Певец Юлиан стал гостем нового выпуска телепрограммы «Секрет на миллион». В студии он пояснил историю из жизни с бывшей женой Анастасией и признался, что та не хотела от него рожать.

По словам исполнителя, он всегда мечтал иметь детей, но уже будучи в браке узнал, что супруга не разделяет это желание и имеет абсолютно другие взгляды на жизнь. Оказалось, она даже решила устроить целый спектакль, чтобы убедить возлюбленного в собственной готовности к рождению наследников.

Сначала артистка убеждала мужа в том, что начала проходить в клинике гормональную терапию. После этого она заявила, что результат проведенной процедуры ЭКО был неудачным. Исполнитель объяснил, что это все было попыткой провернуть красивый обман. Тем не менее, даже после этого Юлиан простил избранницу и предложил взять ребенка из детского дома, на что получил отказ.

Источник: www.ntv.ru