 

После нападения стаи собак на ребенка в Оренбурге возбудили дело о халатности

13.02.2022, 10:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи возбудили уголовное дело о халатности против должностных лиц управления ЖКХ мэрии Оренбурга после того, как стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

«Незаконные и халатные действия должностных лиц УЖКХ администрации Оренбурга повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, что выразилось в причинении малолетней жительнице Оренбурга телесных повреждений в результате нападения на последнюю стаи бездомных собак на улице Бебеля», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По результатам доследственной проверки информации о нападении возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц. Следователи считают, что сотрудники администрации должны были организовать отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных. Их действиям дадут юридическую оценку, устанавливаются причины и условия, которые привели к возникновению проблемы.

В пресс-службе уточнили, что нападение произошло 12 февраля. Девочке 13 лет, она получила травмы. «Прокуратурой области установлен контроль за расследованием уголовного дела по факту нападения безнадзорных животных на ребенка», – добавили в ведомстве.

В понедельник уголовное дело о халатности возбудили против чиновников астраханского Знаменска, чье бездействие повлекло более 120 нападений бездомных собак на людей. По аналогичным фактам уголовное преследование инициировано прокурорами в республиках Башкортостан, Тыва, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях.

За последнее время в разных регионах РФ произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом.

Ранее Генпрокуратура выступила за наделение регионов правом устанавливать требования к владельцам собак.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Правоохранители провели обыски на предприятиях одного из самых богатых бизнесменов Тернопольской области – общественная организация

05.01 / В Голландии откроют завод по производству спутников

15.03 / Ярош: Без добровольцев мы бы потеряли Донецкую и Луганскую область, а возможно – и большие территории

11.06 / “Ляли”, “Счастье – оно такое”. Жена Остапчука позировала верхом на муже на фоне участка с фундаментом

19.03 / Первая реальная проверка — решение миграционного кризиса покажет, чего стоит Байден как президент

24.07 / Киев разработал стратегию по «деоккупации» Крыма

21.09 / В Роскосмосе рассказали о пользе космических экспериментов

17.04 / США обещали защищать Японию ядерным оружием

24.07 / Принцип “Роттердам плюс” законный и снова действует на энергорынке

20.01 / ОБСЕ исключила признание конфликта в Донбассе замороженным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика