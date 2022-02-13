 

Вспомнить все: трогательный подарок Бена Аффлека Дженнифер Лопес ко Дню всех влюбленных

13.02.2022, 10:10, Разное
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Бен Аффлек, оказывается, настоящий, но главное – нетрепливый романтик. Актер не стал дожидаться 14 февраля, чтобы поздравить Дженнифер Лопеc. Накануне праздника он вручил возлюбленной валентинку, которая, уверены, растрогает всех поклонников их союза. Аффлек смонтировал трогательное видео из общих снимков и совместных воспоминаний. Черно-белые снимки их поцелуев, смешные танцы Бена, нежные объятия на съемочной площадке появляются под песню Дженнифер On my way из саундтрека к фильму “Первый встречный”. Почти четырехминутное видео заканчивается свежим снимком, на котором Джей Ло целует любимого.

Роликом Лопес поделилась с поклонниками, но не в соцсетях, а в своем новом информационном бюллетене JLo.

Я собираюсь поделиться с вами чем-то очень особенным и личным, чем обычно я стала бы делиться только со своим внутренним кругом. Это ранний подарок на День святого Валентина от Бена. Наблюдение за этим заставило меня задуматься о путешествии истинной любви, о ее неожиданных поворотах и поворотах, и о том, что, когда это реально, это на самом деле может длиться вечно, – написала Лопес.



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