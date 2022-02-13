“Я тот дурак, который не может озвучить восемь цифр”. Мирошниченко высказался по проводу путаницы с оценками на нацотборе на “Евровидение”

“Понимаю, что крайним получился я, поэтому я считаю нужным просто сказать правду. Результаты голосования по конверту мы действительно увидели только на сцене. Как выглядят они: это список участников в порядке их выступления. Далее три колонки: оценки жюри, баллы от зрителей и общий результат. То есть цифры в каждой колонке разбросаны, а не одна за другой. Но там все ясно. Я начинаю их озвучивать. Один балл – Майкл Соул, два балла – Our Atlantic. И тут начинается насилие в наушники, что я не правильно озвучиваю баллы, и что два получает Cloudless. Стараюсь разобраться снова. Нет, ну я вижу другие результаты и правильно все озвучиваю”, – написал ведущий в подписи.

Мирошниченко добавил, что “пока в редакторской была паника”, его попросили озвучивать оценки, которые диктовали “в ухо”. Но спустя пару минут редакторы поняли, что он изначально озвучивал правильный результат.

“Это лажа. Так быть не должно. Потому что в результате я “тот дурак, что восемь цифр не может озвучить”, доверие к итоговым баллам падает, хейт заливает все возможные щели. Жаль, что прекрасный праздник музыки и действительно крутых артистов испортился из-за банальной человеческой ошибки, лицом которой пришлось стать мне”, – подчеркнул ведущий в публикации.

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Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)

Контекст:

Мирошниченко родился в 1986 году в Киеве. В 2017 году он был одним из троих ведущих песенного конкурса “Евровидение”, а 12 февраля 2022 года вместе с украинской телеведущей Машей Ефросининой Мирошниченко стал ведущим финала украинского нацотбора на международный песенный конкурс “Евровидение 2022”, который пройдет в Турине (Италия).

В 2018 году телеведущий женился на своей избраннице Инне Рудик. У пары есть дочь Мия, которая родилась летом 2018 года.

20 января 2020 года Мирошниченко стал отцом во второй раз – супруга родила ему сына.

Мирошниченко является лауреатом премии Celebrity Awards 2020 в номинации “Телеведущий года”.

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