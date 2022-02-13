Захарова назвала Олимпиаду «бельмом на глазу» Запада

Олимпийские игры для западных стран являются не праздником, а бельмом на глазу, сообщила официальный представитель МИД Росии Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Это российские граждане, которые живут на территории РФ, в постсоветских странах, – для них Олимпиада – это праздник, это торжество спорта, это радость за олимпийцев. А для Запада это бельмо на глазу, это конкуренция в действии, в которой они проигрывают, это чей-то другой праздник, в котором они не главные. Это сложно понять, но когда ты знаешь их менталитет и подход, это очевидно», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Накануне бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA) Ричард Паунд призвал Россию отказаться от участия в Олимпиадах.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.