Украина решила отправить на Евровидение посетившую Крым певицу Алину Паш

Певица Алина Паш, посетившая Крым после воссоединения полуострова с Россией, будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение – 2022».

«Алина Паш с песней «Тени забытых предков» стала победительницей Нацотбора – 2022 благодаря сильному выступлению, которое понравилось членам жюри и телезрителям», – говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

Победитель определился в ходе общественного голосования и голосования жюри.

Жюри состояло из трех членов: победительницы «Евровидения – 2016» Джамалы, участницы «Евровидения –2006» Тины Кароль и режиссера Ярославы Лодыгиной.

В 2019 году украинская певица Алина Паш подверглась резкой критике в социальных сетях и в СМИ за поездку в Крым. Паш сообщала, что была в Крыму в 2015 году. Она пояснила, что ездила туда на свадьбу знакомых.