 

Пентагон опроверг информацию минобороны РФ об американской подлодке в российских территориальных водах

13.02.2022, 9:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В минобороны РФ заявляли, что во время учений возле острова Уруп Курильской гряды российский фрегат “Маршал Шапошников” обнаружил в территориальных водах РФ американскую подлодку класса “Вирджиния”, которая якобы уплыла после приказа “всплыть немедленно”.

Рейнс заявил, что утверждения российской стороны об операциях военных США в территориальных водах РФ не соответствуют действительности.

Представитель Пентагона подчеркнул, что американские военные “летают, плавают и безопасно работают” в международных водах.

Reuters отмечает, что США обычно наблюдают за военной деятельностью других стран “без необходимости заходить в их территориальные воды”.

Контекст:

Курильские острова, возле которых, по данным минобороны РФ, произошел инцидент с подводной лодкой, являются предметом территориального спора между Токио и Москвой. Японская сторона называет Южные Курилы “северными территориями” и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

В вопросе принадлежности Курил США поддерживают Японию, заявлял 7 февраля американский посол в Токио Рам Эмануэль, сообщает РБК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Глава МИД Армении заявил о важности создания условий для возвращения в Карабах жителей

08.12 / Санитарные требования к школам в условиях COVID-19 продлили до 2022 года

08.09 / Российская вакцина от COVID-19 выпущена в гражданский оборот

19.08 / Участника незаконного украинского батальона задержали в Крыму

06.08 / Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca – Ляшко

11.07 / В Израиле против Коломойского и его соратников начали расследование, их подозревают в мошенничестве – СМИ

24.03 / Звезда “Аватара” Салдана снялась в фотосессии украинского фотографа

03.10 / Гибель 700 тыс. американцев от COVID-19 «ошеломила» Байдена

23.04 / Климкин: Я очень побаиваюсь, что Путин “проглотит” Беларусь и договорится с Лукашенко о размещении российских войск

14.09 / Spiegel – Папа Римский прочитал Орбану «моральную проповедь»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика