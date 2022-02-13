Пентагон опроверг информацию минобороны РФ об американской подлодке в российских территориальных водах

В минобороны РФ заявляли, что во время учений возле острова Уруп Курильской гряды российский фрегат “Маршал Шапошников” обнаружил в территориальных водах РФ американскую подлодку класса “Вирджиния”, которая якобы уплыла после приказа “всплыть немедленно”.

Рейнс заявил, что утверждения российской стороны об операциях военных США в территориальных водах РФ не соответствуют действительности.

Представитель Пентагона подчеркнул, что американские военные “летают, плавают и безопасно работают” в международных водах.

Reuters отмечает, что США обычно наблюдают за военной деятельностью других стран “без необходимости заходить в их территориальные воды”.

Контекст:

Курильские острова, возле которых, по данным минобороны РФ, произошел инцидент с подводной лодкой, являются предметом территориального спора между Токио и Москвой. Японская сторона называет Южные Курилы “северными территориями” и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

В вопросе принадлежности Курил США поддерживают Японию, заявлял 7 февраля американский посол в Токио Рам Эмануэль, сообщает РБК.

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