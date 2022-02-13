Возрастной порог для прохождения в Госдуму снизят до 15 лет

В ходе весенней сессии парламентарии рассмотрят законопроект, позволяющий избираться в Госдуму гражданам, которым исполнилось 15 лет. По мнению депутатов, мера поможет решить кадровый дефицит в органах власти, ожидаемый в ближайшие десятилетия, а также призвана существенно омолодить действующий состав парламента.

«Вы знаете, нужно помогать молодёжи. Убирать её с улиц, готовить ко взрослой жизни. А чем взрослая жизнь отличается от детства? Ответственностью. Знаю это на личном примере. Раньше ребята выбирали себе профессию, а законодатель – такая же профессия, и явно не хуже других, а в материальном плане лучше», – уточнил суть инициативы председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелёв.

Депутат добавил, что хотел бы видеть не менее 20% несовершеннолетних уже в следующем созыве Госдумы. Также он предложил в будущем разделить парламент на несколько палат.

«Предлагаю применит возрастной принцип. Первая палата – молодёжная, там будут депутаты от 15 до 20 лет, во второй палате – 20-30 лет и далее по нарастающей. В шестой палате будут заседать сенаторы – от 70 лет и до конца», – добавил Метелёв.

Первое чтение законопроекта состоится в первых числах марта.

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