 

Иммунолог рассказала о важности самотестирования на коронавирус

13.02.2022, 8:44, Новости дня
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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.

Специалист подчеркнула, что из-за чрезвычайной заразности «омикрона» даже бессимптомный носитель этого варианта может стать источником инфекции для многих людей. Поэтому, отметила она, при любом признаке простуды или недомогании следует сдать ПЦР-тест, а если такой возможности нет, то иметь при себе экспресс-тесты, передает радио Sputnik.

«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», – сказала она.

По словам Ярцевой, очень важно при этом правильно производить забор материала.

«Тестирование на COVID-19 – это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб (палочку для взятия мазка). Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», – отметила иммунолог.

Врач предупредила, что в случае положительного результата экспресс-тестирования следует самоизолироваться и обратиться к врачу.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон». 



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