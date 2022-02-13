 

Транслятор украинского отбора на Евровидение опроверг подозрение участника финала в фальсификации результатов

13.02.2022, 8:32, Новости дня
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В финале победу одержала Алина Паш с композицией “Тіні забутих предків”, она набрала 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. Kalush Orchestra, у которых оказалось 14 баллов (восемь от телезрителей и шесть от жюри), потребовали показать листок с результатами, но им отказали.

“Я думаю, что это не будет секретом, сколько там проголосовали. Мы не являемся коммерческой организацией, мы общественный вещатель, у нас нет задачи заработать денег с смс или уменьшить их количество. Мы гарантируем, что никакого вмешательства в подсчеты не было”, – заявил Лодыгин.

Он объяснил, что во время озвучивания результатов нацотбора “ведущий Тимур Мирошниченко запутался, поскольку получил в ухо редакторскую ошибку при чтении документа, где было много цифр и номеров”.

“Эта путаница не касалась лидирующих позиций, там было все очень четко озвучено. По поводу количества голосов, отданных тому или иному участнику, я думаю, что мы сможем переговорить с авторитетной аудиторской компанией, которая поставила свое имя на независимом подсчете”, – подчеркнул Лодыгин.

В Facebook нацотбора полные результаты голосования были опубликованы через полтора часа после завершения финала.

https://www.facebook.com/eurovision.ukraina/posts/2740756722885254

Контекст:

В финале украинского национального отбора на “Евровидение 2022” принимали участие восемь композиций. Во время озвучивания результатов голосования телезрителей возникла путаница с цифрами со стороны ведущих. В частности, были ошибочно названы баллы Cloudless и Our Atlantic.

“Евровидение 2022” состоится с 10-го по 14 мая в Турине (Италия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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