 

Песков назвал причину завышенных цен на газ в Европе

13.02.2022, 8:00, Новости дня
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Взаимодействия в области энергопоставок должны быть долгосрочными и рыночными, страны Европы пренебрегли этим правилом, в результате чего стоимость голубого топлива возросла, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент [России Владимир Путин] говорил по энергетическому взаимодействию – что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ – я грубо говорю – не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Газпром не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз, она и так поставляет некоторые дополнительные объемы.



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