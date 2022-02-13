60 тысяч рублей и вся жизнь

После публикации предсмертного видео Евгения Ипатова возбуждено два уголовных дела, но обвиняемых пока нет.

Публикация «Новой» о 25-летнем жителе Удмуртии Евгении Ипатове вызвала большой резонанс. Перед смертью он записал видео, в котором рассказал, что сотрудники отдела полиции в Сочи якобы пытались выбить из него признательные показания. После обнародования этого ролика сразу три ведомства провели проверку: Следственный комитет, Управление МВД по Кубани и прокуратура Сочи. Возбуждено два уголовных дела — о превышении должностных полномочий и доведении до самоубийства, — впрочем, в отношении «неизвестных лиц». Были проведены допросы, мама Ипатова признана потерпевшей.

Евгений Ипатов. Фото из соцсетей

Однако спустя месяц обвинения никому не предъявлены и по-прежнему нет информации, кто мог быть причастен к избиению молодого парня в отделе полиции. Хотя в материалах доследственной проверки (имеются в распоряжении редакции) есть данные оперативника, который задерживал и опрашивал Ипатова. Есть и результаты судебно-медицинской экспертизы, в которых указывается на подозрительные повреждения. Складывается впечатление, что работа пока направлена не на поиск причастных к преступлению, а на то, чтобы выставить Ипатова обычным самоубийцей.

…Напомним канву событий. 4 сентября прошлого года Ипатову поступил заказ от некого подрядчика Максима Рябченко. Тот предложил устранить неполадки в проводке у заказчика Анатолия Жданова, оплату за работу они договорились поделить между собой. В разговоре с «Новой» пенсионер Жданов вспомнил, что Ипатов якобы представился Иваном, а ему показалось, что в тот день парень казался «дерганым», был чем-то взбудоражен.

Во время работы между «Иваном» и Максимом произошел конфликт. Подрядчик, как потом рассказывал Ипатов, в итоге ушел. А Женя работу закончить не смог, договорившись с заказчиком, что продолжит завтра утром. Но на следующий день Жданов не смог дозвониться до «Ивана». А Ипатов, в свою очередь, утверждал, что не дозвонился до пенсионера.

Спустя пару дней Жданов обнаружил в своей квартире пропажу 60 тыс. рублей. Долго думал, стоит ли обращаться к правоохранителям. В итоге заявление о краже денег написал спустя девять дней, 13 сентября (заявление находится в распоряжении редакции).

Из подозреваемого — в свидетели

Дмитрий Иванников

«Заявляю, что 60 тысяч, которые повесили на меня, — эти показания из меня выбили», — с этих слов начинается видеозапись, сделанная незадолго до того, как тело Ипатова обнаружили на железнодорожных путях. Этот ролик нам передал его друг — 45-летний Дмитрий Иванников. В редакции «Новой» он подробно рассказал о последних событиях, которые произошли с его товарищем.

В видеообращении Ипатова говорится, что 22 сентября он поехал на очередной заказ по адресу: ул. Макаренко, 1, — чтобы починить неработающие розетки.

Там его задержали двое полицейских и потребовали сознаться в краже 60 тысяч рублей у пенсионера Жданова. По дороге в отдел оперативники якобы избивали задержанного,

один из полицейских будто бы представился Русланом, говорил на камеру Евгений.

«Приехали в отдел полиции на Макаренко, у магазина «Магнит». Они очень жестко вытащили меня из машины за футболку, поволокли по коридору, завели в кабинет и бросили на пол. Потом начали избивать, я прикрыл лицо, били по ладони, по ребрам, почкам, ноге <…>. Они хотели повесить дело на меня… Я еще раз заявляю, что никакие 60 тысяч не брал. Я в жизни никогда не воровал и воровать не стану. Это все будет на их совести. Мама, папа, я люблю вас. Передавайте всем привет», — на этих словах видео заканчивается.

В день задержания, 22 сентября, Ипатов написал явку с повинной и признался в краже. Дело возбудили спустя сутки по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Из материалов следствия следует, что в день задержания оперуполномоченный УВД Сочи младший лейтенант полиции Р.А. Тазаян опросил Ипатова.

«Я осуществлял электромонтажные работы, обратил внимание на приоткрытый шкаф-купе, расположенный в прихожей, где между вещами увидел деньги и, дождавшись, пока хозяева квартиры выйдут в другую комнату, похитил денежные средства. <…> После чего сказал хозяину квартиры, что доделаю работу на следующий день <…>, затем я заблокировал абонентский номер, принадлежащий Анатолию, и больше на связь с ним не выходил, похищенную сумму в размере 60 000 рублей потратил на собственные нужды», — якобы сказал оперативнику под протокол Ипатов.

23 сентября с делом начинают происходить странные метаморфозы. Евгений меняет свои показания, и его переводят в статус свидетеля. На допросе у старшего следователя по особо важным делам из отдела полиции Центрального района СУ УВД по г. Сочи ГУ МВД РФ А.А. Бурначеева Ипатов категорически отрицал кражу.

«Зайдя в квартиру нас [с посредником Максимом] встретила бабушка и дедушка — собственники квартиры. Я осмотрел распаячные коробки, где все было сломано. Я приступил к работе, Максим постоянно ходил за мной и просил, чтобы я его научил. На что я ему резко ответил, что учить его не собираюсь и что он мешает, просил покинуть квартиру», — занесено в протокол допроса со слов Ипатова.

В своем видеообращении он объяснил, что его заставили подписать явку с повинной, а также составили протокол о неповиновении полиции. Однако уже через день Ипатова отпустили без каких-либо подписок. Причем, как утверждает Женя, следователь довез его до дома, зашел в комнату, сфотографировал все и якобы сказал, что ему нужны деньги, чтобы зачем-то переписать номера купюр. «В заначке у меня тогда было 26 тысяч рублей. Он взял деньги, мы сели с ним в автомобиль, отвез меня на пару метров от дома, сказал, что его интересуют красные купюры. Забрал 23 тысячи. Оман (так представился следователь) сказал: смотри, ты подписал лист свидетеля, теперь тебе нечего бояться, выходи и иди спокойно», — рассказал на камеру Ипатов.

На следующий день оперативники и следователь продолжали донимать Евгения, они требовали, чтобы тот снова пришел к ним. Неудивительно, что они не отставали от Ипатова, поскольку 24 сентября оперативник Тазаян опросил того самого подрядчика Максима Рябченко (в июле 2019 года был судим за приобретение, хранение наркотиков и за управление автомобилем в состоянии опьянения. Хостинский районный суд Сочи назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 3 месяца в колонии-поселении. — Ред.). Он рассказал, что когда приехал на заказ, не смог выполнить работу без специального оборудования. Рябченко через интернет связался с Ипатовым и позвал его на помощь (в материалах опроса Рябченко почему-то называет Евгения Павлом. — Ред.).

«Хочу добавить, что в квартире я находился в непосредственной видимости с собственником дома. О краже денег узнал от сотрудников полиции, подозреваю, что Павел мог похитить денежные средства, так как он обещал приехать на следующий день и доделать ремонт, но не приехал и на звонки собственника квартиры не отвечал», — объяснял оперативнику Рябченко.

Сочинская полиция вора до сих пор не нашла. По словам потерпевшего Жданова, расследование продолжается.

«Зашла в комнату и испугалась»

Ипатов не выдержал давления, которое на него оказывали силовики, и решил вместе со своим другом Дмитрием Иванников снять жилье в Адлере.

Они договорились, что разделятся: Женя поедет в Москву и расскажет о своей истории журналистам, а сам Иванников, по его словам, будет дожидаться друга в Красной Поляне.

До Москвы Ипатов не доехал. Вместо этого он снял комнату в гостевом доме в Адлерском районе. Согласно объяснениям, которые дала полицейским хозяйка дома, 24 сентября у нее снимал комнату молодой человек, который назвался Иваном. «Все эти дни он находился в номере, никто из посторонних в номер не заходил. В номере было тихо и спокойно».

Ипатов оплатил проживание до 30-го числа. Но после 28 сентября хозяйка больше жильца не видела. На следующий день она узнала, что на железнодорожных путях нашли труп молодого парня. Зайти в комнату к Ипатову не решилась, потому что комната была оплачена. После полудня следующего дня она все-таки открыла комнату и испугалась: зеркала были завешаны полотенцами, пятна крови на кровати и на занавеске в ванной. Хозяйка сразу обратилась в ЛОП (линейный отдел полиции) и там узнала, что парня звали Евгений. В ходе осмотра комнаты полицейские обнаружили в ванной лезвие от канцелярского ножа со следами крови.

Тело Ипатова обнаружили под поездом 29 сентября на перегоне Хоста — Адлер. Согласно объяснениям локомотивной бригады, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не смог, а парень бежал к путям сам.

Общий вид места происшествия. Фото: из материалов проверки по делу Ипатова

Странные повреждения

Родственникам о смерти Жени стало известно лишь 20 октября от волонтеров организации «ЛизаАлерт», которые занимаются поисками пропавших людей. Никто из полицейских не удосужился сообщить о трагедии. В морге с родными Евгения тоже особо не церемонились: отдали справку о смерти, а все остальные вопросы — следователю. С результатами судебно-медицинской экспертизы мама Евгения Людмила Зянкина смогла ознакомиться, только когда дело уже предали огласке. До этого момента с ней никто не связывался.

В результате вскрытия обнаруженные повреждения на трупе эксперт разделила на две группы:

а)

полная ампутация головы;

многофрагментарно-оскольчатый перелом костей свода и основания черепа;

кровоизлияние в мягкие ткани височной и затылочной областей;

перелом левой ключицы;

ссадина в области левого надплечья;

ссадина на наружной поверхности правого плеча;

б)

рана в правой паховой области;

рана в левой паховой области с отходящим от нее раневым каналом, по ходу которого повреждены мягкие ткани бедра;

рана на передней поверхности левого предплечья.

Повреждения, перечисленные в группе «а» (кроме ссадин и перелома ключицы), — это травмы, причинившие тяжкий вред здоровью, они в совокупности и привели, согласно выводам экспертизы, к смерти от наезда поезда. А ранения из группы «б» — причинившие легкий вред. На фоне полученных повреждений от наезда поезда эти раны, как считает мать Ипатова, выглядят очень подозрительными. Эксперт отметила, что повреждения в виде раны в левой паховой области причинены острым предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, а остальные раны — острым предметом, обладающим режущими свойствами.

При судебно-химическом исследовании наличие этилового спирта и наркотических веществ в крови и моче Ипатова не обнаружено.

В материалах проверки родственники Ипатова также заметили, что задним числом приобщили объяснения Людмилы Зянкиной и родного дяди Василия Ипатова. Дознаватель Адлерского ЛОП младший лейтенант Л.Р. Власова указала в протоколе, что опрос производила 1 октября. Мать этим возмущена. Действительно, как она могла быть в Сочи 1-го числа, если о смерти сына узнала в конце октября, с Василием они добрались до Сочи лишь 24-го, а тело Евгения выдали 26-го?

«Нарушил правила перехода железнодорожных путей»

Исходя из имеющихся материалов, 29 октября следователь Краснодарского следственного отдела на транспорте Белюсенко отказал в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Он пришел к выводу, что Ипатов совершил «нарушение правил перехода через железнодорожные пути».

Но после выхода публикации видеоролика Ипатова на сайте «Новой» СК отменил постановление об отказе возбуждения дела и направил материалы на дополнительную проверку.

Далее события стали развиваться стремительно. Буквально на следующий день вызвали на допрос маму Евгения, его дядю Василия и Анастасию Б., которой Ипатов первой передал предсмертное видео. Она потом переслала ролик своему бывшему мужу и другу Жени Дмитрию Иванникову.

Однако тот — после того как рассказал в нашей редакции о происшедшем — исчез. Выяснилось, что в декабре 2021 года он уехал из Москвы, объяснив, что у него нет денег и крыши над головой. Мы предлагали Дмитрию помощь, чтобы временно устроить его в социальный приют и восстановить документы, он в категоричной форме отказался. А после выхода публикации и вовсе перестал отвечать на звонки.

Неизвестно, обнаружили ли следователи местонахождение Иванникова и допросили ли его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жизнь и смерть Жени Ипатова, столкнувшегося с несправедливостью

Странная гибель обычного парня, который перед смертью записал видео о пытках в отделе полиции. Наверное, тоже обычных

26 декабря старший следователь Краснодарского следственного отдела на транспорте постановил возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Мать Ипатова официально признана потерпевшей. 28 декабря прокуратура Кубани рапортовала о начале расследования второго уголовного дела — по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Следствие по второму делу ведется в Сочи. И пока Людмила Зянкина проходит по нему как свидетель.

В конце декабря руководство ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю на своем сайте докладывало, что назначена служебная проверка, однако раскрывать ее детали не стало. На наш запрос в ведомстве ответили, что результаты направлены в следственные органы «для принятия решения в соответствии с законодательством».

Юридическую помощь семье Ипатова оказывает Комитет против пыток. Руководитель краснодарского филиала этой правозащитной организации Сергей Романов сказал «Новой», что Людмила Зянкина уже допрошена как потерпевшая, также назначен ряд экспертиз. «В рамках уголовного дела мы будем ставить дополнительные вопросы по назначенным экспертизам, поскольку, на мой взгляд, те постановления, с которыми нас ознакомили, не отражают полноту всех необходимых вопросов. Мы будем настаивать, чтобы дополнительная судебно-медицинская экспертиза проводилась в краевом бюро — в Краснодаре, на более высоком уровне, а не в Сочи, как этого хочет следователь. Более того, мы будем настаивать на эксгумации тела Ипатова, поскольку у нас есть определенные сомнения в объективности заключения», — уточнил Романов.

…29 октября Женю Ипатова похоронили в закрытом гробу в родном селе Юкаменское. После гибели старшего сына у Людмилы осталось трое детей. Сын и две дочери. У младшей день рождения совпал с датой похорон, девочке исполнилось шесть лет. «Мы ей ничего не говорили, она была в детском саду. Она потом призналась нам, что это был самый счастливый день рождения и самый лучший, — тяжело произносит мама Евгения. — Во сне Женя нас успокаивает, что он счастливый, потому что все его любили, и что ему там хорошо».

Людмила попросила поблагодарить всех, кто поддержал ее семью: помогли морально и материально. И до сих пор не оставляют без внимания.

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

—