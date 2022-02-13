У Кратерного озера в Орегоне (США) многократно видели йети

Кратерное озеро в штате Орегон считается самым глубоким озером в США, а также одним из самых живописных мест на северо-западе страны.

Легенды местных индейцев утверждают, что озеро было создано божеством по имени Ллао, которое однажды в большой ярости обрушило огненный дождь на землю и там, куда упало самое большое “огненное ядро”, образовалось это озеро.

Современные ученые считают, что у озера не метеоритная, а вулканическая природа и что это останки старого разрушившегося вулкана.

С этим место на протяжении сотен лет были связаны странные истории, но реальная хронология наблюдений за озером и его окрестностями появилась, когда сюда в 1959 году приехали работать два лесных рейнджера братья Ларри и Ллойд Смит.

Когда братья услышали несколько любопытных местных историй, они были полностью покорены энергетикой этого места и начали собирать все подобные странные случаи, слухи, сплетни и рассказы из первых уст.

Они не просто собирали их, но регулярно публиковали подборки для публики. Так родилась Хронологическая история Кратерного озера братьев Смит, куда были включены самые интересные местные наблюдения с 1828 до 2009 года.

И среди этих наблюдений можно найти истории о том, что в этих местах регулярно наблюдали волосатых высоких гуманоидов – йети. Первая такая заметка датирована 8 или 9 июня 1976 года:

“Джордж Моррисон, главный натуралист парка, заметил существо вида “Бигфут”, пересекающее дорогу Саут-роуд в сумерках и направляющееся в каньон Энни-Крик. Сделав всего четыре шага, прямоходящее существо пересекло дорогу.

Из-за расстояния и тени деревьев было сложно разглядеть его подробнее, а потом Моррисон не смог обнаружить никаких его следов. Джордж Моррисон — опытный орнитолог и у него большой опыт наблюдения за природой. И Моррисон был глубоко потрясен увиденным”.

В последующие годы были зарегистрированы похожие отчеты. Летом 1980 года пара рейнджеров Мэрион Джек и Вик Аффолтер, сообщили, что слышали, как что-то большое издавало громкий шум в лесу у старого входа в PCT на Вест-роуд.

“А потом нечто кинуло сосновой шишкой в нашу сторону. От шишки очень сильно и неприятно воняло, вероятно тем, что кинуло ее в нашу сторону”, – сообщалось в отчете.

Что именно шумело в лесу и кидалось шишкой, рейнджеры рассмотреть не смогли.

Следующий инцидент с появлением йети у Кратерного озера произошел 22 августа 1981 года:

“Роджер Уэйд, 33 года из Фресно, Калифорния, сообщает, что видел вертикальное животное , похожее на Сасквоча, пересекшее 50 ярдов перед его машиной, в трех милях к западу от Энни Спринг, на дороге Западного входа.

Роджер описал животное как вертикально ходящее, ростом 6 футов (180 см), со светло-коричневыми волосами цвета корицы. Животное пересекло дорогу с юга на север, слева направо”.

В хронологии Смитов можно найти и другие странные случаи в лесу у озера, хотя там нет описаний йети и сложно сказать, были ли эти случаи связаны с йети или чем-то другим.

Ясно одно: большинство очевидцев были лесными работниками, рейнджерами или специалистами по дикой природе, и если они признавали, что видели в Кратерного озера нечто странное, то сложно просто игнорировать их слова.