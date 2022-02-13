Документ АНБ раскрыл, как инопланетяне выйдут с нами на контакт

Возможно, нам даже не придется лететь к далеким мирам, чтобы встретиться с инопланетянами. Они могут попытаться связаться с нами.

Статистически говоря, мы, вероятно, не одиноки во Вселенной. Учитывая обилие звезд, на которых, вероятно, есть планеты, подобные Земле, где есть жидкая вода, жизнь и умеренная атмосфера, инопланетные цивилизации, возможно, уже возникли, процветали и стали путешествовать в межзвездном пространстве.

Если это так, то нам, возможно, не придется заселять далекие миры, чтобы встретиться с ними. Они могут попытаться связаться с нами.

Рассекреченный документ Управления национальной безопасности показывает, как, по мнению некоторых ведущих ученых мира, инопланетный разум может попытаться установить контакт с человеческой расой.

С развитием технологий, созданных человеком, возрастают новые способы, с помощью которых разумный инопланетный вид может выйти на контакт с человечеством сквозь бездонные глубины.

Все больше ученых сходятся во мнении, что контакт с инопланетными цивилизациями может быть особенностью нашей социальной эволюции, такой же естественной, как наше случайное открытие радиоактивности или наши первые шаги на Луне.

Это «уже не что-то за пределами наших мечтаний, а естественное событие в истории человечества, которое, возможно, произойдет при жизни многих из нас», – говорится в рассекреченной статье на веб-сайте АНБ.

Галактика Млечный Путь насчитывает, по меньшей мере, 100 миллиардов звезд. Согласно исследованиям NASA, на самом деле их может быть около 400 миллиардов звезд.

Лучшим средством межзвездной связи могут быть периодически повторяющиеся лазерные импульсы, поскольку они могут преодолевать невыразимо большие расстояния.

Другой метод включает перемещение звезд в легко узнаваемый геометрический узор, который мгновенно сигнализировал бы любому наблюдателю: обратите внимание, это не создано природой!

– Они могли бы построить что-то, что было бы видно с огромного расстояния по всей галактике или даже из другой галактики, что было бы явно искусственным, – сказал астробиолог Дэвид Гринспун из Института планетарных наук.

Некоторые астрономы полагают, что инопланетные мегаструктуры во Вселенной могут служить посланием о том, что там существует жизнь. Однако наиболее известной теорией мегаструктуры, скорее всего, оказалось затемнение звезды, а не межзвездный SOS. Исследования 2019 года показали, что «мигающая» звезда может быть вызвана разрушением экзопланеты на переднем плане.

Обычное радио достаточно надежно при осуществлении межзвездного контакта. Радиоволны служили ученым основным средством прослушивания инопланетных сигналов в течение почти столетия.

Радиоволны невероятно устойчивы, они беспрепятственно проходят через самые темные глубины галактики. Они надежны, хотя и распространяются медленно. Радиоволны распространяются со скоростью света. Например, если ближайшая звезда находится на расстоянии более четырех световых лет, ответ займет восемь лет.