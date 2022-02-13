Прокремлевский лидер «Альтернативы для Германии» – Западу пора смириться с присоединением Крыма

Незаконное присоединение* Крыма — это факт, с которым Западу придётся смириться, заявил в интервью ZDF лидер «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла. По его словам, РФ не вернёт полуостров. Украине же он посоветовал соблюдать нейтралитет и не вступать ни в какие альянсы, чтобы не провоцировать Кремль.



AP

В немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) считают, что экономическое давление на Россию, а также военные поставки Украине не помогут в урегулировании конфликта между двумя странами. «Основной предпосылкой для разрядки служит диалог», — объяснил в интервью ZDF лидер этого политического объединения Тино Хрупалла. Он призвал обе стороны прекратить «бряцание оружием» и проявить готовность к переговорам: сначала на военном уровне, к примеру в рамках Совета РФ — НАТО, а потом уже на политическом.

Глава АдГ также осудил немецкие СМИ за распространение «военной риторики» и призвал их вместо этого способствовать снижению обострения в сложившейся ситуации. Он напомнил, что даже президент Украины Владимир Зеленский убеждён, что никакого российского вторжения в его страну не будет.

АдГ не хочет войны, подчеркнул Хрупалла: «Мы хотим мира в Европе». В связи с этим его партия выступает и против поставок Киеву оружия. РФ — независимое государство и может само решать, как маневрировать своими войсками на своей территории. «Мы здесь говорим о манёврах войск на российской территории в сотнях километров от границы Украины», — прокомментировал он нынешние учения Кремля.

В ходе интервью немецкий политик признал, что в 2014 году РФ действительно «аннексировала»* Крым, но призвал с этим смириться. Это «факт, с которым нам придётся свыкнуться», считает он: Москва точно не вернёт Крым. К тому же Хрупалла напомнил, что большинство местного населения на полуострове проголосовало за присоединение к России.

В связи с этим Украине стоит взять пример со Швеции или Финляндии: оставаться нейтральной и не вступать ни в какие альянсы — вместо того, чтобы пытаться стать членом НАТО и провоцировать тем самым российскую сторону.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).