МОК высказался в защиту использования искусственного снега на Олимпиаде в Пекине

Директор МОК по устойчивому развитию Мари Саллуа опровергла опасения экспертов относительно использования искусственного снега на Олимпийских играх в Пекине, передаёт Sky News. По словам Саллуа, все олимпийские объекты в Китае обеспечиваются исключительно при помощи возобновляемой энергии, а лёд для площадок производится с использованием передовых и экологически чистых технологий.



АР

В Международном олимпийском комитете заявили, что отсутствие естественного снега на зимних Олимпийских играх в Пекине «вызывает беспокойство», однако добавили, что соревнования проводятся «с учётом принципов устойчивого развития», пишет Sky News.

«Очевидно, что проводятся соревнования по зимним видам спорта, и мы должны признать, что то, что вы видите на экране, может быть тревожным для некоторых людей», — признала в интервью телеканалу директор МОК по устойчивому развитию Мари Саллуа.

Впрочем, по её словам, китайцы проводят Игры «с учётом принципов устойчивого развития», в том числе в том, что касается строительства олимпийских объектов и перепрофилирования пяти объектов 2008 года. Саллуа отметила, что впервые в истории все объекты обеспечиваются исключительно при помощи возобновляемой энергии, а минимизации выбросов также способствует использование экологически чистого транспорта. Примечательной также является технология прямого охлаждения транскритическим диоксидом углерода (CO2), которая в Пекине впервые в мире использовалась для ледовых площадок.

Как напоминает Sky News, тот факт, что весь снег, который используется на Играх в Китае, искусственный, заставил экспертов беспокоиться относительно безопасности проведения соревнований для окружающей среды.

«Это самые неэкологичные Игры из когда-либо проводившихся, потому что так много затрат — от проблем с водой до доступности воды и даже до уничтожения местного природного заповедника», — предупредила в интервью телеканалу гидролог из Страсбургского университета Кармен де Йонг.

В частности, по словам экспертов, для обеспечения всех олимпийских объектов искусственным снегом требуется «очень большое количество воды». Sky News уточняет, что организаторы намерены к концу Игр создать около 2,5 миллионов кубометров искусственного снега. Кроме того, искусственный снег негативно воздействует на почву, растительность и качество воды, так как, когда он тает, он «высвобождает огромное количество воды, которого обычно нет в этом регионе».

Впрочем, пекинская Олимпиада — не единственная, где использовался искусственный снег: он составлял большую часть снега на Играх в Сочи 2014 года и Пхёнчхане 2018 года.

«К сожалению, как нам известно, из-за изменения климата зимние виды спорта всё больше и больше полагаются на искусственный снег. И эта ситуация не исключение. Мы знаем, что все зимние соревнования полагаются на искусственный снег», — заявила Саллуа, призвав решительно бороться с глобальным потеплением.