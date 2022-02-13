 

Путин отметил лидерские качества завоевавших золото в Пекине российских лыжниц

13.02.2022, 7:14, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил победительниц Олимпийских игр в соревнованиях по лыжным гонкам Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину и Веронику Степанову, отметив их лидерские качества и невероятную силу воли.

«Невероятная сила воли, командная сплоченность, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьезных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества. Вы оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и, конечно, всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за вашим захватывающим выступлением», – передаются слова российского лидера на сайте Кремля.

Путин также пожелал спортсменкам новых успешных стартов и спортивных достижений.

Напомним, в субботу женская сборная РФ одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Вторыми пришли немки (отставание – 18,2 секунды), третьими – шведки (+20,7).

Сейчас РФ в Пекине выиграла три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.



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