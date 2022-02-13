В Кремле дали оценку переговорам Путина и Байдена

Состоявшийся в субботу телефонный разговор президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена носил сбалансированный и деловой характер, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым», – приводит слова Ушакова ТАСС.

Как сообщил помощник российского лидера, разговор длился чуть более часа и стал своего рода продолжением российско-американских переговоров, состоявшихся 7 декабря 2021 года в режиме видеоконференции, а также телефонного контакта президентов от 30 декабря.

«Именно тогда лидеры двух стран начали обсуждение важнейшей на сегодня темы, а именно вопросов обеспечения долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности РФ», – напомнил представитель Кремля.

Он сообщил, что президенты договорились, что Москва и Вашингтон продолжат контакты на различных уровнях по всем затронутым в ходе телефонного разговора вопросам. «Как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы межгосударственные отношения РФ и США выстраивались на основе взаимного уважения», – сказал Ушаков.

Как заявлял сотрудник администрации США высокого ранга, «разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался немногим более часа».

В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований РФ по безопасности.

В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и РФ – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.

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Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.

В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.

В прошлый вторник президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения РФ по безопасности.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).