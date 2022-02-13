Мексика судится с американскими оружейниками — и власти отдельных штатов её поддерживают

Федеральные власти Мексики подали судебный иск против американских производителей стрелкового оружия: Мехико считает, что их нечистоплотная коммерческая политика привела к росту незаконного оборота оружия, значительная часть которого попадает в руки наркокартелей, пишет CGTN. Как отмечается в сюжете канала, иск недавно поддержали власти 13 штатов США, а президент страны Джо Байден и сам пытается добиться ужесточения законодательства в области владения оружием.

На фоне рассмотрения судебного иска, поданного Мексикой против американских производителей огнестрельного оружия, Мехико и Вашингтон вновь выразили твёрдое намерение обуздать незаконный трансграничный оборот оружия.

В ходе состоявшейся в январе встречи с мексиканскими официальными лицами посол США Кен Саласар подробно рассказал о намерениях США развернуть в рамках заключённого в минувшем октябре рамочного соглашения в честь двухсотлетия установления дипломатических отношений между Вашингтоном и Мехико решительную борьбу с незаконным оборотом оружия, объём которого, по версии мексиканской стороны, превышает полмиллиона единиц стрелкового оружия в год.

КЕН САЛАСАР, посол США в Мексике: Этот план опирается на целый комплекс мер, которые, по моему личному мнению, смогут обеспечить эффективное решение проблем с безопасностью и насилием на обоих концах страны — проблем, которые долгое время оставались нерешёнными.

Переговоры между двумя правительствами проходили в особой обстановке, ведь Мексика продолжает утверждать, что американские оружейники, применяя в своей коммерческой деятельности недобросовестные методы, внесли вклад в рост незаконного оборота оружия, которое в итоге попадает в руки к представителям мексиканской организованной преступности. Несмотря на то что компании призвали судебные власти отклонить иск, в этом месяце власти 13 штатов США представили в суде аналитические записки в поддержку иска со стороны Мехико.

А пока идёт рассмотрение дела, президент США Джо Байден и сам продолжает оказывать давление на американский конгресс, добиваясь принятия более строгих законов для ограничения оборота оружия.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Необходимо установить обязательные проверки биографических данных для всех лиц, приобретающих оружие, наложить запрет на штурмовое оружие* и магазины увеличенной ёмкости, а также устранить нормы, защищающие производителей оружия от юридической ответственности.

Ранее в ходе ряда исследований было установлено, что до 70 процентов единиц огнестрельного оружия, обнаруженных на местах происшествий в Мексике, изначально были приобретены у лицензированных американских продавцов. При этом оружие, которое получают мексиканские картели, становится всё мощнее.





АЛИСТЕР БАВЕРСТОК, корреспондент CGTN: Перед вами винтовка Barret калибра .50 BMG — один из мощнейших образцов стрелкового оружия, доступных рядовым гражданам США, и один из самых популярных товаров, поставляемых оружейными контрабандистами в Мексику. Эту винтовку можно увидеть во многих роликах с перестрелками, снятых мексиканцами. Она способна прошивать насквозь бронированные автомобили — и мексиканские наркокартели уже имеют доступ к такому оружию.

Алехандро Селорио — эксперт-юрист, который оказывает консультационные услуги федеральному правительству Мексики в рамках его иска против оружейников.

АЛЕХАНДРО СЕЛОРИО: Этот иск направлен вовсе не против Второй поправки к американской Конституции или американских законов вообще. Суть в том, как компании ведут дела, — в том, что они должны быть ответственнее и тщательнее следить за тем, чтобы их продукция не попадала не в те руки. Я уверен в успехе — и ведь у нас есть не только правовые доводы, но и позиция морального превосходства, и мы можем заявить: «Прекратите же делать такие вещи ради барышей!»

Пока Мексика продолжает судебные тяжбы — но не исключено, что та поддержка, которой она заручается внутри самих США, может помочь её довести дело до судебного решения. Алистер Баверсток, CGTN, Остин, штат Техас.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2022 года.

* Особая категория стрелкового оружия, которая имеет различные определения в законах разных штатов; обычно к ней относят огнестрельное оружие, имеющее съёмный магазин и пистолетную рукоятку, а также ряд других признаков в зависимости от штата (например, наличие пламегасителя, рукоятки на цевье, и т. п.) (прим. ИноТВ).