Тиктокеры из США на войне с Россией

Десятки тысяч американских подростков начали размещать призывы к войне с Россией из-за Украины. Их примеру стали следовать тинейджеры в других странах. Тренд запущен в соцсети TikTok, чья аудитория по всему миру превысила 1 млрд. Означает ли это, что китайский TikTok стал новым информационным оружием США?

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Дмитрий Бавырин