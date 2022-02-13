 

Тиктокеры из США на войне с Россией

13.02.2022, 6:30, Новости дня
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Десятки тысяч американских подростков начали размещать призывы к войне с Россией из-за Украины. Их примеру стали следовать тинейджеры в других странах. Тренд запущен в соцсети TikTok, чья аудитория по всему миру превысила 1 млрд. Означает ли это, что китайский TikTok стал новым информационным оружием США?

Теги: 

США
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интернет
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Россия и США
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Россия и Украина
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соцсети
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Дмитрий Бавырин



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