Тиктокеры из США на войне с Россией
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Десятки тысяч американских подростков начали размещать призывы к войне с Россией из-за Украины. Их примеру стали следовать тинейджеры в других странах. Тренд запущен в соцсети TikTok, чья аудитория по всему миру превысила 1 млрд. Означает ли это, что китайский TikTok стал новым информационным оружием США?
Теги:
США
,
интернет
,
Россия и США
,
Россия и Украина
,
соцсети
,
Дмитрий Бавырин
Смотреть комментарии → Комментариев нет