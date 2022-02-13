Ирландский журналист высмеял решившую утеплиться для поездки в Москву Трасс

Ирландский журналист Брайан Макдональд высмеял решение главы МИД Британии Лиз Трасс надеть меховую шапку и шубу для прогулки по Москве, в то время как посол Британии в РФ Дебора Броннерт была без головного убора и в расстегнутом плаще.

Макдональд счел, что Трасс не по погоде оделась во время прогулки по Красной площади. Он обратил внимание на то, что в тот день в столице РФ было два градуса тепла, а министр надела меховую шапку и шубу, передает «Царьград».

На его взгляд, так россияне одеваются при минус 14 градусах.

При этом на одном из снимков Трасс запечатлена вместе с Броннерт, которая шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще.

По словам журналиста, рядом с послом глава британского МИД выглядела еще более нелепо.

Россияне оценили наблюдения Макдоналда.

«Она еще про медведей постоянно спрашивала», – написал Александр Ш.

«Хорошо хоть медведя с собой не привезла», – добавила Оxsana S.

«Нынче модно русский фольклор употреблять, так вот можно и в прямом, и в переносном смысле сказать – не по Сеньке шапка!», – считает Рита Ру.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев удивился поведению главы МИД Британии в Москве. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Трасс наговорила глупостей Лаврову.