Байден отметил ответственность РФ и США за безопасность во всем мире

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным отметил, что РФ и Соединенные Штаты как великие державы должны сделать все для поддержания стабильности и безопасности во всем мире, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным «сказал, что две наши великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всем мире», президент Соединенных Штатов сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта между двумя странами, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Байден также подчеркнул, что необходимо делать все возможное для избежания худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины. «Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении РФ на Украину. Кстати, ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона и запросила сегодняшний телефонный контакт президентов», – сказал Ушаков, уточнив, что разговор планировалось провести в понедельник.

По словам представителя Кремля, с просьбами о срочных переговорах к Москве обратились и другие члены администрации США, которые в пятницу и субботу провели беседы со многими российскими коллегами. «Нагнетание вокруг темы «вторжения» велось скоординированно. Истерия достигла просто апогея», – констатировал представитель Кремля.

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В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении РФ на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.