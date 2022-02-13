В 14 раз выше нормы — около Фукусимы выловили радиоактивную рыбу

Правительство Японии ввело временный запрет на продажу чёрного морского окуня вблизи Фукусимы: в прошлом месяце концентрация радиоактивных веществ в улове этой рыбы превысила допустимый уровень в 14 раз, пишет The Times. Эта новость только усилила тревогу местного населения, которое не поддерживает планы властей по сбросу заражённой воды с аварийной станции в океан.



AP

В Японии запретили продавать рыбу, выловленную около Фукусимы: в ней обнаружили высокий уровень радиации, пишет The Times. Издание отмечает, что эта новость усилила тревогу местных жителей в то время, как правительство спустя десятилетие после аварии на атомной станции готовится сбросить заражённую воду в океан.

Как рассказывает британская газета, власти приостановили продажи чёрного морского окуня: эксперты обнаружили, что в выловленной в конце января рыбе концентрация радиоактивных веществ в 14 раз превышает допустимый уровень. По данным Минздрава Японии, на один килограмм окуня приходилось 1400 беккерелей радиации, тогда как безопасным считается 100 Бк/кг.

Издание напоминает, что вызванная цунами авария на станции «Фукусима-1» в 2011 году стала худшей атомной катастрофой в мире после Чернобыля. При этом последствия для окружающей среды оказались менее разрушительными, чем опасались специалисты. Так, сразу после происшествия японское правительство запретило продажу 44 видов рыбы, однако к 2020 году полностью сняло эти ограничения. В сельскохозяйственной продукции также редко находят превышение допустимых уровней радиации. На этой неделе Тайвань заявил, что откажется от полного запрета на поставки продовольствия из Северной Японии, потому что убедился в его безопасности.

В статье отмечается, что новости о радиоактивном окуне усилят тревогу японцев: власти планируют сбросить свыше миллиона тонн заражённой воды со станции прямо в океан в течение 30 лет. Правительство Японии утверждает, что эту воду отфильтруют и разбавят, так что она будет содержать лишь следы радиоактивного изотопа трития: меньше одной четвёртой концентрации, разрешённой стандартами безопасности Японии для питьевой воды, и одной седьмой — стандартами ВОЗ. Сброс воды будет произведён при сотрудничестве МАГАТЭ, его представители прибудут в страну на следующей неделе.

Некоторые экологи и физики-ядерщики считают, что слив воды в море — это наименее плохой вариант из возможных, а Тихий океан поможет сделать радиацию неопасной для человека. Тем не менее местные рыбаки, от которых после аварии отвернулись покупатели, раскритиковали такое решение как «абсолютно неприемлемое». Правительство Южной Кореи, чьи воды граничат с японскими, также выступает решительно против предложенного плана, пишет The Times.