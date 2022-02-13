 

В США высмеяли заявления Байдена о дате нападения РФ на Украину

13.02.2022, 5:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Читатели американского издания The Hill не поверили утверждениям президента США Джо Байдена о планах РФ «вторгнуться» на Украину 16 февраля и принялись иронизировать над его словами в Сети.

Так, пользователь Clyde MacCludgie пошутил, что «вообще-то Путин сказал, что нападет на Украину 15 февраля ровно в 19.00». «Вторжение может произойти завтра, или послезавтра, или в понедельник, или во вторник, или в среду», – передает РИА «Новости» иронию другого читателя The Sarcastic Blob.

Юзер Kevin добавил, что «единственное, о чем вам нужно знать – РФ не собирается нападать на Украину».

«Во-первых, это очевидная пропаганда. Во-вторых, РФ не выходила за свои границы. В-третьих, НАТО приблизилось к российским границам, хотя обещало этого не делать много лет тому назад», – подчеркнул читатель A Better Tale – Fact Checker – Plague Cultist.

По словам пользователя al sullivan, «власти США предпринимают попытки привлечь внимание граждан к российской угрозе, чтобы отвлечь их от проблем внутри страны».

В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру

06.07 / Наличие собаки помогает ребенку лучше общаться со сверстниками

15.06 / Стало известно о состоянии пострадавших от стрельбы в Абхазии российских туристов

10.08 / Во Львове из-за аварии на высоковольтной линии не курсирует большинство трамваев и некоторые троллейбусы

07.01 / В ООН призвали стороны конфликта в Казахстане воздержаться от насилия

25.06 / В РФ провели более 18 млн тестов на коронавирус

21.03 / Автоэксперт оценил изменение правил купли-продажи автомобилей с пробегом

25.01 / Вступить в территориальную оборону готовы 56% украинцев – опрос

06.07 / Le Figaro – то, что нельзя называть — мировые лидеры не говорят об обязательной вакцинации, но постепенно её вводят

02.01 / Здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища передадут в аренду Мемориальному центру “Бабий Яр”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика