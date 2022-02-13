CAS принял апелляцию Международного союза конькобежцев на отмену отстранения Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, информирует пресс-служба суда.

CAS зарегистрировал апелляцию Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что CAS назначил дату слушания по делу фигуристки Валиевой на 13 февраля на 15:00 по пекинскому времени (10:00 мск).

Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.

Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, однако 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».

Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.