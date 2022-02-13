Общество: По госпрограмме в Россию переселялись не те соотечественники

Калужский губернатор Владислав Шапша вывел область из программы переселения соотечественников. Кроме того, приезжие не смогут больше работать на территории области в такси и даже доставлять еду. Чем было вызвано такое резкое решение главы региона и какое общефедеральное значение оно будет иметь как для трудовых мигрантов, так и для тех, кто хотел вернуться в Россию по программе для соотечественников?

В пятницу в Калужской области запретили нанимать иностранцев по патентам на работу в ряде сфер, которые традиционно считаются наиболее привлекательными для мигрантов. Из постановления, которое подписал губернатор региона Владислав Шапша, следует: речь идет о вакансиях в торговле, кафе, ресторанах и других точках общепита. В том числе, гастарбайтеры не смогут доставлять продукты и работать в барах. Также для иностранцев будет закрыта работа в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала.

Региональным организациям дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России. Шапша, как сообщает pdmnews.ru, уточнил: те мигранты, что уже получили патенты на такую работу, смогут продолжать ею заниматься, пока документы продолжают действовать. Патенты, напомним, выдаются не более чем на год.

Одновременно губернатор объявил о выходе региона из программы по добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа. За 14 лет по этой программе в область прибыли более 90 тыс. соотечественников. По данным калужского областного правительства, если в самом начале действия программы (в 2007 году) количество переезжающих славян было в районе 80%, то к 2022 году эта цифра опустилась до 17%.

«Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья. Таким образом, приходится констатировать, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей», – говорится в сообщении правительства области.

В объединениях мигрантов ожидаемо резко восприняли решение калужских властей. «Я не знаю, национализм это, идиотизм или что. Надо искоренить первопричины, а не на ветках этих проявлений показать свой патриотизм пресловутый, играть на чувствах коренного населения и себе зарабатывать политические очки», – сообщил в эфире радио «Говорит Москва» председатель «Союза таджикистанцев России» Абдулло Давлатов. Он подчеркнул, что запрет на работу мигрантов в Калужской области отразится на самих жителях региона.

Мигрантами никто не занимается

Впрочем, проблемы в отношениях местных жителей и приезжих вряд ли можно считать надуманными – в противном случае, они не стали бы предметом особого внимания руководства страны. В четверг президент Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Уже в пятницу Совбез провел совещание. На нем замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал муниципальные и региональные власти за отсутствие информации о положении с иностранцами на местах.

Приток мигрантов в Россию в прошлом году увеличился на треть по сравнению с 2020-м. «По данным органов МВД, на сегодня в РФ численность самых крупных диаспор колеблется от 1 млн до 5 млн человек», – указал Медведев. При этом местные власти «не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело, недостаточное внимание уделяют всем этим вопросам», указал замруководителя Совбеза России.

«Что касается замечания Медведева в адрес муниципальных и региональных властей, которые не имеют на руках статистику по миграции, то с этим и спорить не надо, это так. По моему мнению, работа с приезжими на государственном уровне в целом пущена на самотек и сброшена в МВД. А оно, повторюсь, не способно объять необъятное, хотя я уважаю их старания», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

При этом «все большая доля преступных деяний совершается приезжими из центральноазиатских стран СНГ, а в миграционных потоках высока вероятность проникновения криминальных элементов», – сообщили в Следственном комитете по итогам совещания Совбеза, в котором принял участие глава СК Александр Бастрыкин. По его оценке, нарастающая агрессия трудовых мигрантов обусловлена как дезадаптацией приезжих к российскому менталитету, так и ненадлежащей организацией работодателями социально-бытовых условий их пребывания.

Также важно, чтобы мигранты «не были источником инфекционных и социально опасных заболеваний», отметил Медведев. Он призвал сделать медосвидетельствование мигрантов обязательным. Кроме того, первый замглавы Совбеза потребовал решить проблему плохого знания приезжими русского языка.

Почему «рвануло» в Калужской области

Глава Калужской области пошел на крутые меры в отношении мигрантов после внепланового визита в миграционный центр в Боровском районе. Шапша лично уличил одного из иностранцев в незаконном получении документов.

«Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!…

Первый попавшийся «гость с юга». Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках», – говорится в публикации в Instagram-аккаунте главы региона.

Жестким решениям губернатора предшествовала также серия резонансных инцидентов с участием иностранных рабочих. В прошлом году региональная пресса сообщала о нескольких массовых драках, в том числе между мигрантами – водителями маршрутных такси. В нынешнем году был вынесен приговор уроженцу одной из стран ближнего зарубежья, который призывал пользователей соцсетей к террористической деятельности и оправдывал ее, сообщает ТАСС .

Как недавно отмечала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2021 года всероссийский резонанс получило нападение детей мигрантов на девочку в Обнинске на севере Калужской области. Комментируя этот инцидент порталу Ura.ru, депутат местного горсобрания Андрей Зыков сообщил, что в Обнинске можно «купить гражданство» за 200 тысяч рублей. По словам собеседников издания, в городе с населением 120 тысяч человек, почти треть – приезжие из Средней Азии. Большую концентрацию гастарбайтеров здесь «можно объяснить тем, что Калужская область активно занимается локализацией производств», отметил тогда газете ВЗГЛЯД президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

По данным калужского регионального управления МВД, за 2021 год полиция приняла 113 решений о депортации иностранцев, которые освободились из мест лишения свободы и получили негативные характеристики от ФСИН России. 23 «гостя» из ближнего зарубежья, жившие в области, признаны угрозой национальной безопасности России. За прошлый год преступность среди мигрантов выросла на 23%.

Калужская область – далеко не единственный регион, откуда приходят сообщения об инцидентах с иностранцами. Только за последние недели имело место два происшествия, получивших общероссийский резонанс. В конце января в Самаре трое учеников, уроженцы одной из среднеазиатских республик, избили восьмилетнюю девочку. На этой неделе в подмосковной Истре произошло нападение на магазин, при этом погибла продавщица. Грабители оказались уроженцами Таджикистана.

«Начнется шевеление на нижестоящих уровнях»

Надо ожидать, что после критики со стороны замглавы Совбеза и руководителя Следственного комитета – и по поводу криминогенной ситуации, и касательно проколов в работе с мигрантами на местах – «начнется шевеление на нижестоящих уровнях», полагает глава Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией в Москве Александр Дягилев. «Возможно, отдельные регионы начнут принимать нормативные решения», – заметил собеседник. Будут не только приниматься решения о том, чтобы обезопасить местных жителей, но и о том, как адаптировать мигрантов к обществу, считает Дягилев.

Сами же мигранты будут адаптироваться, подстраиваться под новые жесткие меры региональных властей, заметил президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов. «Думаю, произойдет небольшой «переток». Те, кто какое-то время жил в регионе и имеет на руках паспорт РФ, пойдут в таксисты и повара. А повара, оказавшиеся без гражданства, пойдут на стройку и в другие не запрещенные области», – отметил собеседник. Он напомнил, что Калуга была отнюдь не была пионером по части ограничений. «Похожие меры принимались в Якутии в 2019 году, а прошлым летом работу мигрантов в Калининграде ограничил местный губернатор Антон Алиханов», – напомнил Коженов.

Некоторые из мер, предложенных сейчас, вряд ли сразу заработают, считает Дягилев. Так, предложенное Медведевым обязательное медосвидетельствование иностранцев пока малореально, ведь силы медиков брошены на борьбу с ковидом, полагает собеседник. «Дай Бог, пандемия уйдет, врачам станет попроще. Тогда технически обязательное медицинское освидетельствование станет возможным, а пока это – не более чем пожелания», – рассуждает Дягилев.

«Не могу сказать, ожидаю ли я каких-то реформ в миграционной политике после слов Медведева, но я как минимум жду встречи с ним, чтобы задать ему ваш вопрос об этом, – со своей стороны заметил депутат Затулин. – Две недели назад я обратился к нему с просьбой, послал материалы, связанные с законом о гражданстве и законом о репатриации. В аппарате Дмитрия Анатольевича их изучают, жду отклика».

Как же быть с соотечественниками?

Отдельный вопрос, который требует обсуждения вне связи с ситуацией с гастарбайтерами – это вопрос о репатриации соотечественников, и о том, почему регионы выходят из нее, отмечают эксперты. Как уже отмечалось выше, одним из решений Шапши, Калужская область исключила себя из программы по добровольному переселению. Из программ «давно бегут регионы, просто Калужская область решилась сказать публично об этом», считает депутат Затулин. «Остальные негласно из нее выскакивают, их ловят и возвращают обратно, как беглецов», – считает депутат.

То, что приток соотечественников в Калужскую область сократился, говорит о том, что славяне «просто не хотят ехать в эту область», констатировал Дягилев. Но, заметим, эта ситуация («в начале количество переезжающих славян было в районе 80%, а на 2022 эта цифра опустилась до 17%») по сути противоречит цели, заявленной в Госпрограмме по переселению соотечественников. Напомним, что в пункте 3 действующей редакции Госпрограммы говорится: «Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом… является одним из направлений решения демографической проблемы.

Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять связь с Россией соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации

и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей принимающего сообщества».

По закону, базовое основание для упрощенного получения гражданства – факт рождения на территории РСФСР, когда та входила в состав СССР (например, человек родился в Калуге, при советской власти переехал в Ташкент, после распада Союза оказался гражданином Узбекистана). Также предусмотрен упрощенный порядок для иностранных бизнесменов, которые инвестируют в российскую экономику.

Наконец, в законе о гражданстве есть норма, которая позволяет получить российский паспорт в упрощенном порядке людям, которые перед этим не менее года проработали по одной из специальностей, включенных в перечень профессий, утвержденный приказом Минтруда. Действующий перечень, который был утвержден в 2019 году и дает право на «упрощенку», включает, например такие специальности, как: учитель, акушерка и операционная медсестра, а также – зоотехник, инженер-конструктор, тракторист-механизатор и слесарь-судоремонтник. Получается, что проработавший год слесарем узбек может претендовать на упрощенное получение гражданства как ценный для страны специалист.

Вторая возможность – это действительно воспользоваться программой переселения соотечественников. Под это понятие, при всей патетике слов о «воспитании в традициях российской культуры» подпадают как лица, жившие на территории СССР, так и их потомки. Так что формально «соотечественник» – житель любой бывшей советской республики, если его предки были гражданами СССР.

Программа переселения соотечественников формально имеет федеральный статус. Но у каждого региона при этом она своя – там определено, сколько людей должны приехать в данную область, сколько на это потребуется денег, и в каких сферах экономики все эти люди будут заняты.

Но раз реализация программы переселения отдана регионам, потому что они ее финансируют, то они и решают, кого считать, а кого не считать соотечественниками, считает депутат Затулин. По его мнению, программа «стала неэффективной, превратилась по сути в программу профнабора», при которой «если в этом регионе твоя профессия не востребована, – допустим, там слишком много учителей и врачей, – ты не получишь приглашения».

Затулин считает, что необходимо на федеральном уровне принять программу репатриации, в рамках которой переселением соотечественников должны заниматься дипломаты, а не сотрудники полиции, как сейчас. «Пусть человек не в МВД придет, уже оказавшись на территории России, а у себя в стране придет в наше консульство, и там предоставит доказательства, что он знает русский язык и значит он – наш соотечественник, – предложил законодатель. – Если подтверждение есть, то его документы какое-то время рассматриваются, и уже там, на месте ему выдается вид на жительство в России. Приезжай, устраивайся, начинай работать!».

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