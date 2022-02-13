 

Госдеп распорядился об отъезде части персонала посольства США в Киеве

13.02.2022, 5:45, Новости дня
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Госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства США в Киеве из-за якобы угрозы военных действий, информирует посольство.

Посольство сообщило в Twitter, что Госдеп приказал сотрудникам, «чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью», покинуть Украину из-за продолжающих поступать сообщений о наращивании военного присутствия РФ на границе с Украиной, что «указывает на возможность значительных военных действий».

В диппредставительстве добавили, что основная часть команды посольства США, несмотря на сокращение персонала, продолжит работать в Киеве.

Ранее стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Вместе с тем Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине.

Посольство Британии и представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас решили продолжить работу в республике.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что РФ 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину.



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