В РФ выделили более 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон», сообщила пресс-служба кабмина.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб, отмечается в сообщении правительства.

О выделении средств Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля.

«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», – отметил глава кабмина.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявил, что пандемия коронавируса еще далека от полного завершения в мире, так как могут появиться новые варианты коронавируса.

До этого сообщалось, что в Южной Африке новый подвид омикрон-штамма BA.2 начал доминировать над остальными версиями вируса.