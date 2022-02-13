 

В РФ выделили более 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»

13.02.2022, 5:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон», сообщила пресс-служба кабмина.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб, отмечается в сообщении правительства.

О выделении средств Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля.

«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», –  отметил глава кабмина.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявил, что пандемия коронавируса еще далека от полного завершения в мире, так как могут появиться новые варианты коронавируса.

До этого сообщалось, что в Южной Африке новый подвид омикрон-штамма BA.2 начал доминировать над остальными версиями вируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Шевченко уволили из “Дженоа” из-за разногласий о трансферах, в том числе российского футболиста – СМИ

18.11 / Немецкий дипломат – в отношении России для Германии важны и санкции, и диалог

09.10 / Путин хочет получить Нобелевскую премию мира – Венедиктов

15.12 / Обвинение попросило для российского историка Соколова, убившего аспирантку, 15 лет

30.12 / Спикер Ярославской облдумы погиб в ДТП

19.10 / Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 40 млн

30.06 / Нардеп от “Батьківщини” Евтушок принес присягу. В Раде он заменил Белькову, которая сложила мандат

19.05 / Названы сроки возобновления работы Центрального детского магазина в Москве

08.11 / Модель Skoda Fabia вышла на европейский рынок в новом исполнении Emotion

18.11 / Политику США против Китая вдохновила доктрина сдерживания СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика