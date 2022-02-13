 

Россиян перестали впускать на территорию Украины

13.02.2022, 5:44, Новости дня
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Граждан РФ перестали впускать на территорию Украины, пограничники делают исключение лишь для имеющих справку о смерти близких родственников, информирует украинское интернет-издание «Страна.ua».

Как информирует украинское интернет-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на участников группы «Гоптовка-Нехотеевка», украинские пограничники ссылаются на приказ начальства, который поступил в субботу около 13.00.

«Не пускают в Украину граждан РФ! Стоим сейчас на границе! Не важно есть у вас основания или нет. Им по барабану. Только если умер близкий родственник. (…) Перестали пропускать с 20.00», – написала Анна Королькова в группе «Гоптовка-Нехотеевка» в соцсети «Вконтакте». «Россиян не пускают .Только была на границе. Через пятый кабинет и письменный отказ», – написала Юлиана Петрукович.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



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