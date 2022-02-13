Мнение: О начале войны: что делать и куда бежать?

Вот и дожили до времени, в котором всё меньше места остаётся для «отрицания» самой возможности войны России с Украиной, всё больше для «если» и даже уже для «когда». А вероятность того, что этот искусственный #кризис каким-то чудесным образом вдруг сам собой рассосётся, становится всё ниже и ниже. Впрочем, её обсуждению лучше посвятить отдельную заметку, а пока — о более насущном.

Что делать, если?

Если #Россия по приказу Верховного всё же пересечёт «красную черту», ответ прилетит очень быстро. Может за сутки, может ещё быстрее. Вот что произойдёт тогда

1. #рубль рухнет, если Мосбиржу откроют

2. одновременно с ним провалятся #акции, корпоративные #облигации, ОФЗ, начнётся паническое бегство капитала из России

3. но вероятно биржу всё равно остановят в этот день (и могут объявить «биржевые каникулы»)

4. Банк России вынужденно и моментально поднимет ключевую ставку, возможно, сразу на 1-3 пункта

5. могут сразу же перестать работать банковские карточки Visa и MasterCard, прежде всего за границей

6. могут быть в один день введены ограничения на:

а) снятие средств со вкладов в банках,

б) обмен рублей на валюту,

в) снятие денег в банкоматах,

г) хождение и обмен наличной валюты;

7. возможны сбои с Интернетом, может быть нарушен доступ к банковским счетам как онлайн, так и через мобильные приложения

8. возникнут очереди в магазинах, не исключён дефицит продуктов и товаров первой необходимости.

Да, сейчас никто не знает планов Кремля. Но всё перечисленное — то, что «происходит обычно» или то, что «может произойти, исходя из логики событий». Произойти «день в день», или «на следующий день».

В общем, пока ещё есть пара деньков, лучше запасти немного денежной наличности, купить продуктов на неделю и необходимые лекарства, уладить дела с оплатой счетов. И готовиться к принятию неизбежных последствий.

А вот бежать куда-то уже #поздно…

Разве что в деревню, подальше от военкомата?

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