 

Из-за угрозы взрыва дома перекрыли движение в сторону Шереметьево в Лобне

13.02.2022, 4:13, Новости дня
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Правоохранители перекрыли в подмосковной Лобне дорогу в сторону аэропорта Шереметьево из-за сообщения об угрозе взрыва жилого дома.

«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме в Лобне на улице Ленина, 8. Движение автотранспорта перекрыто в сторону аэропорта Шереметьево», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте работают полицейские и кинологи.

Ранее в феврале неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов.



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